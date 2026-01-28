El SAE suspende este miércoles las citas presenciales en 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz por el temporal

Archivo - Imagen de la nueva oficina de Empleo de Chipiona (Cádiz) - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha decidido suspender este miércoles 28 de enero las citas presenciales en las oficinas de empleo de los 77 municipios afectados por la situación de emergencia declarada en el Valle de Almanzora y Los Vélez (Almería), en los de la Serranía de Ronda (Málaga) y en Grazalema (Cádiz), donde también se ha suspendido la actividad lectiva presencial en centros educativos y asistenciales de 77 municipios de Almería, Málaga y Cádiz, debido a los fenómenos meteorológicos adversos provocados por la borrasca 'Joseph'.

Según ha anunciado el SAE en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la suspensión de las citas presenciales se produce en 36 localidades de las comarcas del Valle del Almanzora y Los Vélez en Almería, 26 municipios de la comarca de Ronda en Málaga y 15 de la comarca de Grazalema en Cádiz.

En concreto, en Cádiz, la suspensión afecta a localidades como Alcalá del Valle, Algodonales, Benaocaz, Bosque, El Gastor, Grazalema, Jimena de la Frontera, Olvera, Prado del Rey, Puerto Serrano, Setenil de las Bodegas, Torre Alháquime, Ubrique, Villaluenga del Rosario y Zahara de la Sierra.

En la provincia almeriense, se incluyen municipios como Albánchez, Albox, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Antas, Arboleas, Armuña de Almanzora, Bacares, Bayarque, Benitagla, Cantoria, Cóbdar, Chercos, Chirivel, Fines, Huércal-Overa, Laroya, Líjar, Lubrín, Lúcar, Macael, María, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Somontín, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Vélez-Blanco, Vélez-Rubio y Zurgena.

Además, en Málaga, los municipios afectados son Algatocín, Alpandeire, Ardales, Arriate, Atajate, Benadalid, Benalauría, Benaoján, Benarrabá, El Burgo, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Faraján, Gaucín, Genalguacil, Igualeja, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Montejaque, Parauta, Pujerra, Ronda, Montecorto y Serrato.

La decisión se ha adoptado ante el riesgo previsto para este miércoles, cuando se activará el aviso rojo en Almería por rachas de hasta 130 km/h y el nivel naranja en el resto de Andalucía, mientras que el fuerte oleaje mantendrá la alerta naranja en todo el litoral. Además, las precipitaciones provocarán aviso naranja en Cádiz y Málaga y nivel amarillo en el resto de la región, excepto en Almería, Huelva y Sevilla.