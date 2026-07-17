Sanidad amplía la alerta por virus del Nilo en la provincia de Sevilla a Gelves, Almensilla, Aznalcázar y Mairena

Archivo - Un operario inician las labores de fumigación y el tratamiento de imbornales contra el mosquito para prevenir el Virus del Nilo a 11 de mayo del 2021. En el Parque Municipal Adolfo Cantalejo Suárez de Coria del Río (Sevilla). Andalucía - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado área en alerta por circulación del virus del Nilo Occidental (VNO) los municipios sevillanos de Almensilla, Aznalcázar, Gelves y Mairena del Aljarafe tras detectarse mosquitos portadores del virus en trampas instaladas por la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC), por el sistema de vigilancia de la Diputación de Sevilla y de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, con estos son once los municipios andaluces en los que se ha detectado la circulación del virus y siete en cuanto a la provincia.

De esta manera, estas cuatro localidades se suman a las seis que ya se encuentran en situación de áreas en alerta por detección de circulación del VNO este año en la comunidad autónoma: Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén) y los municipios sevillanos de Palomares del Río, donde se ha diagnosticado el primer caso en humano este año; Constantina, Coria del Río y La Puebla del Río.

También se ha detectado circulación en el municipio de Benacazón (Sevilla), si bien esta última trampa está situada a más de 1,5 kilómetros de zonas residenciales, por lo que no fue necesario la declaración de área en alerta.

De acuerdo con el Programa de Vigilancia Integral y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental (Programa FNO), la declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio.

SE INTENSIFICAN LAS VIGILANCIAS

Esta situación supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, las administraciones locales deben intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta, en este caso hasta el 14 de agosto.

Así, deben intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos, e intensificar las medidas de información y sensibilización a la ciudadanía.

Hasta el momento, se ha diagnosticado un caso leve de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en la localidad de Palomares del Río. Asimismo, se han realizado estudios de laboratorio a 222 usuarios y despistaje de arbovirosis en 90 pacientes con meningitis víricas.

Tampoco se ha detectado circulación de VNO en équidos ni en aves silvestre en Andalucía, con 208 aves analizadas. Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 2.930 determinaciones en 198 trampas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), y Benacazón, Constantina, Coria del Rio y La Puebla del Río, incluyendo el paraje de La Dehesa de Abajo y el casco urbano, y ahora Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe y Palomares del Río (Sevilla).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en Coria del Río, Isla Mayor, Bollullos de la Mitación, Los Palacios y Villafranca, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río, La Puebla del Río y Benacazón. Los municipios de Gerena, Almensilla y Bailén presentaron densidades intermedias.