Sanidad declara área en alerta por virus del Nilo Burguillos y la urbanización Torrepalma de Carmona (Sevilla)

Archivo - Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el virus del Nilo Occidental sobre un arrozal, en foto de recurso. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía ha declarado áreas en alerta el municipio de Burguillos y la urbanización Torrepalma, en Carmona, ambos de la provincia de Sevilla, tras confirmarse dos casos de caballos enfermos con fiebre del Nilo occidental en estos núcleos de población.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en mosquitos de trampas ubicadas en La Rinconada (Sevilla), que ya se encontraba en situación de área en alerta, y en la Cañada de los Pájaros de La Puebla del Río, que se mantiene en riesgo alto ya que se encuentra a más de 1,5 kilómetros de un núcleo de población, informa la Consejería en una nota de prensa.

De acuerdo con lo establecido en el vigente Programa, la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha decretado declarar áreas en alerta Burguillos y Torrepalma (Carmona) hasta el 11 de diciembre.

La declaración del área en alerta, por un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta un periodo equivalente en el que no se declaren nuevos casos ni se detecte la circulación del virus en los mosquitos vectores de esta enfermedad, aves o équidos en este territorio, supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción en centros educativos y residencias del entorno y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que adopte las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la Administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación a los ayuntamientos afectados y a la Diputación de Sevilla. Burguillos y Torrepalma (Carmona) se unen en esta situación a los municipios almerienses de Benahadux y Carboneras, que dejan hoy de estar en alerta; La Línea de la Concepción (Cádiz), hasta el 10 de diciembre; el cordobés de Guadalcázar, donde se ha prorrogado la situación hasta el 3 de diciembre; y los sevillanos de Las Cabezas de San Juan, hasta el 20 de noviembre; Morón de la Frontera hasta el 26 de noviembre; La Rinconada y Almensilla, hasta el 27 de noviembre; y San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe y Gelves, hasta el 10 de diciembre.