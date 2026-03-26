Sanidad entrega al Consejo de Hermandades de Sevilla desfibriladores para la Semana Santa

El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, y el presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, Paco Vélez, muestran los desfibriladores, en un acto celebrado en la capilla de Santa María de Jesús, en la Puerta Jerez. - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha entregado este jueves desfibriladores semiautomáticos al presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla, Francisco Vélez, en una nueva edición de la 'Semana Santa Cardioasegurada', con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, las fundaciones del Real Betis Balompié y el Sevilla FC, y la agrupación provincial de Cruz Roja y de la empresa Almas Industries.

De este modo, las hermandades que procesionan por la ciudad desde el viernes de Dolores hasta el Domingo de Resurrección estarán dotadas de desfibriladores semiautomáticos, ubicados en el interior de los pasos, con la finalidad de que estén a disposición de éstas y de los miles de personas que se concentran en torno a ellas durante su recorrido, ha explicado el consejero en un comunicado.

Sanz ha añadido que esto va asociado a la puesta en marcha de servicios sanitarios propios en las diferentes hermandades, para que actúen como primeros intervinientes en situaciones de emergencias hasta la llegada de los recursos del sistema público de salud. Este año, al igual que en ediciones anteriores, se distribuirán 40 desfibriladores entre las 70 hermandades que procesionan por la ciudad --irán rotando entre ellas--, a los que se sumarán balones de oxígeno y otros 15 desfibriladores fijos que serán ubicados en establecimientos, quioscos e iglesias situadas en zonas de mucho tránsito de personas, estando identificadas en su exterior como 'Zona Cardioasegurada'.

Antonio Sanz ha subrayado que este es el undécimo año que Sevilla va a contar con dicha zona, siendo necesario en años anteriores el uso de los desfibriladores en diferentes ocasiones para la atención personas que sufrieron una parada cardiorrespiratoria durante el recorrido procesional. En todos los casos, previa a la llegada de los equipos sanitarios, se contó con la actuación de un primer interviniente aplicando las técnicas básicas de reanimación y se utilizó el desfibrilador más cercano disponible, contribuyendo así de manera decisiva a salvar la vida de muchos de ellos que fueron dados de alta hospitalaria sin presentar secuelas.

En este sentido, unas 200 personas no sanitarias, según ha explicado Sanz, pertenecientes de las diferentes hermandades han recibido formación en técnicas básicas de reanimación cardíaca a lo largo de dos jornadas celebradas en la hermandad del Amor y en la hermandad del Dulce Nombre, gracias a 40 profesionales sanitarios, que han colaborado de forma voluntaria.

Antonio Sanz ha explicado que esta iniciativa va más allá de la Semana Santa: "Esa formación no termina cuando acaba la Semana Santa, porque todos, absolutamente todos, querríamos tener al lado, en un momento crítico, a alguien capaz de salvar una vida con sus manos." Esta iniciativa, que cumple su undécimo aniversario, ha permitido proporcionar formación a más de 20.000 personas en estos años. Un proyecto que, junto al personal sanitario voluntario que se suma a los cortejos de todas las hermandades, mejora la calidad de la asistencia e incrementa la supervivencia en todas las situaciones de riesgo vital.

"Con estas iniciativas creamos entre todos una red invisible de personas preparadas, un poso de seguridad que nos protege a todos", ha señalado el consejero.

DISPOSITIVO SANITARIO ESPECIAL

El Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Andalucía establecerá un dispositivo sanitario especial para dar cobertura sanitaria durante el Domingo de Ramos, el Jueves Santo y la Madrugada. Este dispositivo estará dotado de una UVI móvil del 061 con médico, enfermero y técnico de emergencias, situada estratégicamente en la ciudad para una rápida intervención en caso de necesidad y la ubicación de un operador de sala de coordinación de policía local en Ranilla para la coordinación de los recursos sanitarios habituales de que dispone el sistema sanitario público de Andalucía.

Durante toda la Semana Santa, el dispositivo especial se completará con un vehículo de apoyo logístico del 061 situado en el centro de la ciudad, preparado para la atención a múltiples víctimas en caso de necesidad.

Además, durante toda la Semana Santa, se sumarán al dispositivo dos equipos móviles de cuidados avanzados de urgencias (EMCA), se incorporarán cinco gestores más al centro coordinador de urgencias y emergencias para la atención de las llamadas.

A todos estos recursos, se unen los habituales del SAS para la atención a las urgencias y emergencias en la capital: cuatro equipos de emergencias sanitarias, dos equipos de coordinación avanzada y un equipo de soporte vital básico, todos ellos del 061, seis equipos móviles del servicio de urgencias de atención primaria (SUAP) y siete ambulancias de la red de transporte urgente.

El consejero ha concluido con un llamamiento a disfrutar con seguridad y a seguir las recomendaciones y consejos de la Agencia de Emergencias (EMA 112).

Antonio Sanz ha estado acompañado por Tomás Burgos, viceconsejero de Presidencia y Emergencias; Nicolás Navarro, viceconsejero de Sanidad; Silvia Pozo, delegada territorial de Sanidad; Blanca Gastalver, delegada de Educación, Juventud, Edificios Municipales, Promoción de la Salud y Distrito Sur del Ayuntamiento de Sevilla; por el director asistencial del Centro de Emergencias Sanitarias 061 en Andalucía, José María Villadiego, y el director provincial del 061, Mario Pérez; el director de Urgencias del Distrito de Atención Primaria de Sevilla, Agustín Míguez; el presidente de la fundación del Real Betis, Rafael Gordillo, y el embajador de la Fundación Sevilla FC, Pablo Blanco.