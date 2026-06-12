Sanidad prevé más de 8.200 contratos para cubrir vacaciones este verano en Sevilla, un 10,4% más

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, conversa con una profesional sanitaria - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias prevé realizar más de 8.200 contratos para cubrir vacaciones este verano en la provincia de Sevilla, lo que supone un 10,4% más respecto al año anterior. Para ello, el Plan Verano 2026 del Servicio Andaluz de Salud (SAS) destinará 32,3 millones al refuerzo de personal para la actividad y cobertura en Atención Primaria y Hospitalaria durante el verano, lo que supone un incremento del 17,2%.

Tal y como ha destacado el consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, el objetivo de esta planificación es que el SAS disponga de "los profesionales necesarios para asegurar la cobertura asistencial y mantener una atención sanitaria de calidad durante todo el periodo". "Hablamos de más recursos, más inversión y mayor capacidad de respuesta que en años anteriores", asegura en una nota de prensa.

Así, el Plan Verano 2026 contempla en Sevilla 8.205 contrataciones que supone un crecimiento del 10,4% respecto al 2025, que fueron 7.433. Para estas contrataciones hay previstos inicialmente 32,3 millones, mientras que en 2025 fueron 27,6, lo que supone un 17,2% más.

La reorganización de la actividad de los centros de Atención Primaria durante el periodo estival tiene como objetivo central asegurar la atención sanitaria a la ciudadanía con el mayor nivel de calidad y eficiencia.

Para ello, han de ajustarse los recursos asistenciales a la demanda generada por los movimientos poblacionales que tienen lugar en Andalucía entre 29 de junio y el 4 de octubre, así como también, optimizar la organización asistencial para permitir el disfrute de permisos reglamentarios del personal y para permitir la realización de las obras y reformas necesarias de los centros de Atención Primaria que se hayan planificado previamente.

Por otro lado, la planificación hospitalaria para el periodo estival se basa en la adecuación de los recursos disponibles a la demanda asistencial prevista en cada centro sanitario, garantizando en todo momento la capacidad de respuesta del sistema.

El Plan Verano 2026 mantiene una elevada capacidad asistencial en el conjunto de los hospitales sevillanos, con una previsión de disponibilidad del 80% de las camas y del 72,9% de los quirófanos existentes durante los meses de julio a septiembre.

En concreto, durante el periodo estival permanecerán operativas 2.587 camas hospitalarias y de cuidados intensivos en Sevilla. En el ámbito quirúrgico, la previsión contempla la disponibilidad de 91 quirófanos, el 72,9% del total existente, lo que permitirá mantener la actividad programada y urgente durante todo el verano. Se estima la realización de alrededor de 20.200 intervenciones quirúrgicas, la cifra más alta de Andalucía, más de 760.000 consultas externas y más de 646.000 pruebas diagnósticas entre julio y septiembre.

La planificación prevista incorpora además mecanismos de seguimiento continuo de la actividad y la posibilidad de activar recursos adicionales cuando la evolución de la demanda asistencial así lo aconseje, garantizando una atención sanitaria accesible y de calidad para la ciudadanía durante todo el periodo estival.

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REFORMAS

Aprovechando la menor presión asistencial que se registra durante los meses de verano, el SAS intensificará las actuaciones de mejora, conservación y reforma en los centros sanitarios de la provincia de Sevilla. Estas intervenciones permiten avanzar en la modernización de las infraestructuras y mejorar la experiencia de pacientes y profesionales, sin interferir en la actividad habitual.

En concreto, las actuaciones previstas en Sevilla contarán con una inversión de 1,9 millones de euros. Entre ellas destaca la reforma integral de la planta séptima ala A del Hospital Universitario Virgen Macarena, con 450.000 euros de inversión.

También se acometerá una nueva red vertical y distribución de agua de consumo en el Hospital de San Lázaro, con 100.000 euros y también la sustitución de la red principal de climatización del edificio de hospitalización, que contará con 75.000 euros.

Otras de las actuaciones consisten en la adecuación de sistemas de climatización en los centros de salud Clara Campoamor, Pilas y Ciudad Expo o actuaciones de mejora en el Hospital Muñoz Cariñanos, Hospital de Traumatología y Hospital General del Virgen del Rocío.

PLANIFICACIÓN FLEXIBLE PARA RESPONDER A LA DEMANDA ASISTENCIAL

Las previsiones del Plan Verano 2026 se han elaborado a partir de la actividad registrada en años anteriores y serán objeto de seguimiento permanente durante todo el periodo estival. El SAS monitorizará de forma continua la evolución de la demanda asistencial y adaptará los recursos disponibles siempre que sea necesario para garantizar la mejor atención posible tanto a la población residente como a las personas que visitan Andalucía durante los meses de verano.

El Plan Verano 2026 combina contratación, incorporación de nuevos profesionales, organización asistencial, actualización de protocolos, refuerzo de los dispositivos con mayor presión asistencial y mejora de infraestructuras para asegurar la respuesta sanitaria en todo el territorio andaluz.