Sanz acusa a Montero de "hacer campaña a través de la mentira" por decir que le "consta" que el PP implantará el copago

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en la atención a medios con motivo de la presentación de la tarjeta sanitaria virtual. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha acusado este viernes a la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, de "hacer campaña a través de la mentira". "Pasará a la historia como la líder de la mentira".

Así lo ha manifestado el consejero en el acto de presentación de la tarjeta virtual del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en una farmacia de Sevilla y al ser preguntado por las palabras de este jueves de Montero, con las que la también ministra de Hacienda auguraba que la intención del presidente de la Junta, Juanma Moreno, es "incorporar el copago" en la sanidad pública. "Me consta", afirmó.

"Si alguien ha decidido hacer campaña a través de la mentira, pasará a la historia como la líder de la mentira", frente a los que apuestan por hacer de Andalucía una comunidad mejor, "como es el caso de Juanma Moreno", en palabras de Antonio Sanz. "Ya hay que estar desesperado para utilizar la mentira como constante arma política", ha insistido el consejero de Sanidad.

Montero defendía este jueves que las próximas andaluzas "van a ser básicamente un referéndum sobre la salud", y en dichos comicios "nos jugamos ni más ni menos que la salud de los andaluces", que es "lo que se va a dirimir" en esa cita con las urnas.

Al respecto, ha aseverado que las próximas elecciones autonómicas en Andalucía son "unas elecciones tan importantes, si no más, como las generales, porque es el momento crítico en el que se va a poner encima de la mesa qué queremos que sea el sistema sanitario público de salud", que es el servicio ahora mismo "más deteriorado" en Andalucía, según ha remarcado.