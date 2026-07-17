Sanz sitúa al frente del SAS a la hasta ahora gerente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, María Ángeles García

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, con la nueva gerente del SAS, María de los Ángeles García Rescalvo. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

María de los Ángeles García Rescalvo es la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en sustitución de Valle García, que presentó su dimisión hace tan sólo unos días. García Rescalvo asume este cargo tras haber sido la gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias en una rueda de prensa este viernes en la que ha estado acompañado de la nueva gerente del SAS. María de los Ángeles García Rescalvo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Ha desarrollado una "sólida trayectoria" tanto en el ámbito asistencial como en la gestión sanitaria.

Su trayectoria y "prestigio profesional" han quedado también reflejados en su elección por unanimidad en 2021 para ser presidenta de la Agrupación Andaluza de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), así como en los distintos reconocimientos recibidos por su contribución a la innovación, la excelencia y la mejora continua de nuestro sistema de salud público.

Entre otras distinciones, ha recibido el Premio Sanitarias en la categoría de Gestión y Dirección y, más recientemente, el Premio Personalidades de la Fundación Andaluza del Dolor, en reconocimiento a su contribución a la mejora de la atención sanitaria y a la innovación en la gestión de los servicios de salud.