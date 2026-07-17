Archivo - Sindicatos sanitarios exigen al SAS que mejore "de forma inmediata" las condiciones laborales de sus profesionales. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación mayoritaria en la Mesa Sectorial de Sanidad del SAS (Satse, CSIF, CCOO y UGT) han solicitado este viernes a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias que inicie un proceso de negociación dentro de la Mesa Sectorial de Sanidad y de las competencias de la Junta de Andalucía para mejorar "de forma inmediata" las condiciones laborales y retributivas de sus profesionales. La reclamación coincide con la presentación oficial de la nueva gerente del SAS, María de los Ángeles García Rescalvo.

En una nota de prensa, las organizaciones sindicales consideran que, tras las "múltiples declaraciones" de responsables de la Junta en relación con la necesidad de mejorar las condiciones laborales de ciertos colectivos de la sanidad pública, "es el momento de iniciar estas negociaciones donde corresponde que, según se establece en el ordenamiento jurídico, es en la Mesa Sectorial de Sanidad".

Para las citadas organizaciones sindicales, de estas negociaciones se deben beneficiar todos los profesionales del SAS que "están en la cola" de cualquier lista comparativa con respecto a los de otras comunidades autónomas. CCOO, UGT, CSIF y Satse insisten también en la necesidad de "adoptar medidas estructurales" para mejorar las condiciones de los profesionales y asegurar la sostenibilidad del sistema, coincidiendo con lo expresado públicamente por la Junta de Andalucía.