Sanz felicita a Andex por sus primeros "40 años caminando juntos" en su gala de aniversario

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en la gala del 40º aniversario de la Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex). - FRANCISCO J. OLMO / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha agradecido a la presidenta y fundadora de Asociación de Padres de Niños con Cáncer de Andalucía (Andex), Ana María Álvarez, y a su presidenta de honor, María Luisa Guardiola, los primeros "40 años caminando juntos" de esta asociación en la gala de su 40º aniversario, celebrada en el Alcázar de Sevilla.

Sanz ha asegurado que el cáncer infantil, "una enfermedad que lo cambia todo", es una "absoluta prioridad" para el Gobierno andaluz, con el objetivo de "avanzar en los diagnósticos, la investigación, los tratamientos, la asistencia sanitaria y el acompañamiento a los pacientes y a sus familias". Afortunadamente, ha añadido, "este camino no lo hacemos solos, como tampoco lo han hecho esas más de 6.000 familias que en estos 40 años han contado en cada paso con el apoyo y el cariño de Andex".

El acto ha contado, además, con la presencia del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez; la secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad, Concepción Cardesa; la secretaria general de Investigación, Innovación y Salud Digital, Áurea Morillo; la delegada territorial de Salud y Consumo, Silvia Pozo; y la delegada territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Inmaculada Gallardo; entre otras autoridades.