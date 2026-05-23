Sanz llama a la "precaución" ante el aumento de temperaturas y la "etapa de riesgo medio" con tres incendios declarados

1089711.1.260.149.20260523124213 El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz. - JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha llamado a la "precaución, concienciación y responsabilidad ciudadana" en materia de incendios ante el aumento de temperaturas de forma generalizada en la comunidad andaluza y ante la presencia de tres incendios forestales activos, habiéndose extinguido uno más en Guadalcanal (Sevilla) a las 12,10 horas de este sábado.

Así lo ha señalado el consejero en atención a los medios, cuando ha precisado que actualmente Andalucía se encuentra en "etapa de riesgo medio", al tiempo de asegurar que el Plan Infoca está trabajando para controlar y extinguir los incendios de Minas de Riotinto (Huelva), Canillas de Aceituno (Málaga) y Almería, siendo este último "fundamentalmente espartales".

Además, Sanz ha desvelado que dotaciones y efectivos del Plan Infoca han colaborado en el control de un incendio en Monesterio (Badajoz), donde este sábado ya no participan, pero que durante la jornada del viernes estuvieron "muy activos". "El incendio estaba muy cerca de Andalucía, estuvimos colaborando con ellos", ha agregado.

En suma, el consejero de Emergencias ha concretado que Andalucía se encuentra en una época "donde se empieza a elevar el riesgo y donde empieza a haber incendios que nos llevan a hacer un llamamiento a la precaución" por el "importante" aumento de las temperaturas.

Finalmente, Sanz ha solicitado a la ciudadanía que ante cualquier avistamiento de humo o llamas es "fundamental avisar inmediatamente al 112" con el fin de procurar la "reacción necesaria".

Bajo este contexto, efectivos del Infoca han logrado controlar este sábado el incendio declarado en la zona de la Cuenca Minera de Huelva y en el que durante la tarde de este jueves se afanaban un total de seis medios aéreos y quince terrestres.