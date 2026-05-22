El Infoca continúa los trabajos por tierra para controlar los incendios de Huelva y Almería y extinguir el de Málaga

Incendio localizado en el paraje Las Minas, en Almería. Imagen de archivo. - EMA INFOCA

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, continúa este viernes los trabajos para controlar los incendios que permanecen estabilizados en la Cuenca Minera de Huelva y en el paraje almeriense 'El Pocico', así como las labores de extinción del incendio ya controlado en un paraje del municipio malagueño de Canillas de Aceituno.

Así lo ha informado el Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en relación con estos incendios que obligaron a activar la fase de preemergencia, situación operativa 0, del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, ante la simultaneidad de los focos registrados y que actualmente se mantiene activa.

En el entorno del paraje almeriense 'El Pocico', en la zona minera de La Vagoneta --que afecta a los términos municipales de Huércal de Almería y la capital almeriense--, donde el incendio se declaró sobre las 11,00 horas del pasado jueves, trabajan actualmente dos grupos de bomberos forestales, un técnico de operaciones y un camión autobomba.

Por otro lado, en el incendio declarado en la tarde del pasado jueves en la Cuenca Minera de Huelva, operan dos grupos de bomberos forestales y un camión autobomba para avanzar en su control.

Por último, en el paraje 'Portugalejo', en el municipio malagueño de Canillas de Aceituno, donde el fuego se originó a las 14,43 horas del jueves, permanecen desplegados dos grupos de bomberos forestales y un camión autobomba con el objetivo de darlo por extinguido.