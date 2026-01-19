El SAS anima a donar sangre de manera "escolonada" para atender a los heridos del accidente de Adamuz (Córdoba)

Archivo - Imágenes que muestran a donantes de sangre durante su extracción. A 5 de noviembre de 2024, en Sevilla, Andalucía (España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha animado a seguir donando sangre de manera "escalonada" porque "es esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días" en la atención a las decenas de heridos tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

En una mensaje publicado en X recogido por Europa Press, la Consejería aclara que "las necesidades actuales de hemoderivados están cubiertas" pero que "aun así, la donación de sangre es esencial para anticiparnos a las necesidades de los próximos días". El Hospital Universitario Reina Sofía, en Córdoba, donde están ingresados y atendidos el grueso de los heridos ha agradecido la "solidaridad" y ha pedido "seguir colaborando de forma organizada y responsable".

Hace tan sólo unos días, el SAS hacía un llamamiento a donar sangre y plaquetas para poder reponer tras las Navidades las reservas con las que cuenta el sistema público, a la mitad de lo que es necesario. Según fuentes de la Consejería, las reservas están "bajas después de tres semanas con festivos". La previsión, no obstante, es que se repongan en los próximos días "en la medida en que se vaya normalizando el ritmo de donaciones", apostillan las mismas fuentes.

Las donaciones de sangre total, plasma y plaquetas de 2025 han sido 272.413. La Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células (Ramttc) puso en marcha la campaña navideña 'Comienza tu tradición navideña', una iniciativa que invita a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes y a los nuevos donantes, a incorporar la donación de sangre y plasma "como un gesto solidario más propio de estas fechas tan señaladas".

En concreto, las donaciones pueden realizarse tanto en los puntos fijos de las capitales y principales ciudades como en las unidades móviles, que recorrerán municipios y pedanías de las ocho provincias andaluzas. La coordinación de la Red permite que la sangre y sus componentes lleguen allí donde se necesitan, "funcionando como un único sistema al servicio de toda Andalucía".

Bajo este contexto, la información actualizada sobre lugares y horarios de donación está disponible en las redes sociales de los centros de transfusión, en la web del Servicio Andaluz de Salud, dentro del apartado 'Donar Sangre', y a través de la aplicación Dona Sangre Andalucía, la aplicación oficial de la sanidad pública andaluza, disponible de forma gratuita para dispositivos Android e iOS.