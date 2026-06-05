El SAS incorpora a trece pediatras en puestos de difícil cobertura en las provincias de Sevilla, Almería, Córdoba y Jaén

Archivo - Centro de salud en Andalucía. (Foto de archivo). - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, incorporará a trece pediatras a puestos de difícil cobertura en las provincias de Sevilla, Almería, Córdoba y Jaén. La Dirección General de Personal del SAS ha publicado las listas definitivas de las personas que superaron las pruebas selectivas del primer concurso de méritos impulsado por el SAS para cubrir de puestos de difícil cobertura. Un concurso que ofertó 187 plazas fijas destinadas a las categorías de Medicina de Familia y Pediatría de Atención Primaria.

Según figura en la resolución publicada este viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) consultado por Europa Press, se incorporán tres pediatras de Atención Primaria en la zona básica de salud (ZBS) de Estepa; uno en la ZBS de La Luisiana; uno en la de Lebrija; uno en La Puebla de Cazalla; y uno en la de Osuna, todos ellos en la provincia de Sevilla; uno en Cuevas del Almazora y otro en Huércal Overa, en Almería; uno en Pozoblanco (Córdoba); y tres en Jaén (dos en Linares y uno en Mármol).

La Junta publicó el primer concurso de méritos para cubrir puestos de difícil cobertura con un oferta que incluía 125 plazas de Medicina de Familia y 62 plazas de Pediatría de Atención Primaria, reservándose el 10% del total para personas con discapacidad, con un 1% específico para personas con enfermedad mental, en cumplimiento de la normativa vigente, según el texto consultado por Europa Press.

El procedimiento se desarrolla mediante concurso de méritos, sin fase de oposición, valorándose principalmente la experiencia profesional, que supondrá el 60% de la puntuación total, junto a otros méritos, que representarán el 40%, con especial reconocimiento a la experiencia previa en puestos declarados de difícil cobertura.

Esta convocatoria es posible tras "haberse constatado" que determinadas plazas incluidas en las ofertas de empleo público y en los procedimientos ordinarios de provisión no han podido ser cubiertas, lo que ha permitido activar este sistema específico, regulado por el Decreto 203/2025, de 2 de diciembre, explicaba la Consejería. Con ello, el SAS "avanza en soluciones estructurales y ordenadas para dar respuesta a un reto compartido por los sistemas sanitarios públicos, como es la cobertura estable de determinadas plazas asistenciales".

Esta medida se enmarca en la estrategia del sistema sanitario público andaluz para garantizar la equidad en el acceso a la atención sanitaria y reforzar la estabilidad de las plantillas en aquellos destinos con mayores dificultades para su cobertura. Según expresaba el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz este concurso "permite incorporar personal estatutario fijo allí donde los sistemas ordinarios de selección y provisión no han logrado cubrir vacantes, especialmente en zonas rurales, remotas o con dificultades estructurales de captación de profesionales".