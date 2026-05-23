El SAS licita un contrato por más de 9,2 millones para ofrecer protonterapia en centros sanitarios concertados

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SEVILLA 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha publicado en el perfil del contratante el expediente regional para ordenar la prestación de protonterapia a pacientes oncológicos --adultos y pediátricos-- de centros hospitalarios del SAS en centros sanitarios concertados.

Se trata de un acuerdo marco que permite homogeneizar criterios, reforzar la seguridad jurídica y garantizar la equidad en el acceso a una prestación que ya se viene ofreciendo cuando existe indicación clínica y no hay disponibilidad de medios propios en Andalucía. El presupuesto de licitación es de más de 9,2 millones de euros (IVA incluido) por un plazo de dos años.

El procedimiento de licitación se focaliza en la Central Provincial de Compras de Sevilla, con ejecución provincial posterior, y "permitirá agilizar la derivación de pacientes, siempre conforme a criterios clínicos y a la valoración de los equipos asistenciales responsables", según figura en la documentación publicada por la Junta consultada por Europa Press.

Andalucía, no obstante, tiene en marcha la incorporación de esta tecnología con medios propios a través de los proyectos previstos en Málaga y Sevilla. La Junta de Andalucía publicó recientemente la resolución definitiva de adjudicación de las obras del futuro Centro de Protonterapia de Málaga, que se ubicará en el Hospital Materno Infantil de la capital por un importe de 11,57 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 meses.

También está publicada la adjudicación de las obras del futuro Centro de Protonterapia de Sevilla, que se ubicará en el complejo hospitalario del Hospital Muñoz Cariñanos, con una inversión prevista de 20,87 millones de euros.