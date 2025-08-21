El SAS logra el aval a la adjudicación del acuerdo para reducir la lista de espera, que arrancará a mitad de septiembre

SEVILLA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcja) ha resuelto de forma favorable para el Servicio Andaluz de Salud (SAS) los recursos presentados por las empresas que han concurrido al acuerdo marco para reducir las listas de espera. Finalmente, han resultado 38 empresas adjudicatarias (71,7% de las presentados) para 50 centros sanitarios (66,7% de los presentados), "más que nunca en la historia de la contratación de estos servicios".

El acuerdo de procedimientos quirúrgicos cuenta con un presupuesto de 231 millones de euros y una duración inicial de dos años, con prórroga de otros dos, con lo que su valor estimado máximo alcanza los 533 millones de euros. Así lo ha adelantado ABC y lo han confirmado fuentes del SAS a Europa Press que explican que la situación actual es que los documentos de formalización del acuerdo marco ya están firmados por todas las empresas y que se ha recopilado la información que permitirá a las centrales provinciales de compras planificar los contratos basados. Dichos contratos se prevén a partir de mediados del mes de septiembre.

"El SAS ha trabajado con todo el empeño y el objetivo de acelerar este procedimiento, pero su propia naturaleza y las garantías que conlleva ha hecho que se haya dilatado en el tiempo. No obstante, siguen vigentes hasta el mes próximo los contratos contemplados en el plan de garantía", ha recordado el SAS.

Con esta medida, se ha garantizado la continuidad en la atención sanitaria especializada. Esta actuación responde "exclusivamente" a la necesidad de proteger el interés público y la prestación asistencial "sin comprometer ni ampliar los recursos asignados al plan". La Junta ha recordado que gracias al plan de garantía sanitaria ha permitido reducir en 20.319 el número de pacientes pendientes con garantía (-14,26%) y en 30.074 los pacientes fuera de plazo (-56,73%) respecto a diciembre de 2023.

En junio de 2025 sólo el 18,78% de los pacientes en lista de espera quirúrgica está fuera de plazo, mientras que, hace menos de un año y medio, este porcentaje era del 37,20%. Estas cifras reflejan un avance continuo en la gestión de la lista de espera que se plasma también en la reducción del tiempo de espera para una intervención quirúrgica en 42 días.

En concreto, la demora media actual se sitúa en 108 días frente a los 150 que se registraban en diciembre de 2023, últimos datos anteriores a la implementación del plan de garantía sanitaria. En Andalucía, de enero a junio, se han realizado más de 223.000 operaciones, un 3% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se intervinieron 216.738 personas. El 86% de estas intervenciones se han realizado en los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, mientras que "sólo" el 14% se han afrontado mediante la fórmula de concierto.