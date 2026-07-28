El Servicio de Farmacia del Virgen Macarena acerca fármacos hospitalarios a pacientes de Sierra Norte

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, comenzará este mes de septiembre a dispensar fármacos de dispensación hospitalaria en el Hospital de Sierra Norte, ubicado en la localidad de Constantina y perteneciente al área hospitalaria Virgen Macarena.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, con esta iniciativa, se evitarán desplazamientos a los pacientes de la comarca de Sierra Norte que hasta ahora tenían que acudir a la capital para retirar los fármacos, dado que la nueva consulta de Farmacia Hospitalaria abrirá inicialmente un día a la semana en horario de 10,00 a 14,00 y de 16,00 a 18,00 horas.

De esta manera, el centro atenderá a los cerca de 22.000 usuarios que componen la población de referencia del Hospital Sierra Norte y que pertenecen a las localidades sevillanas de Alanís, Cazalla, Guadalcanal, Las Navas de la Concepción, Constantina, El Pedroso, Lora del Río, San Nicolás del Puerto y La Puebla de los Infantes.

Asimismo, el HUVR ha estimado que esta nueva consulta de Farmacia Hospitalaria beneficiará de forma directa a alrededor de 500 pacientes a los que se evitarán desplazamientos desde sus localidades de origen hasta el Hospital Virgen Macarena.

El Servicio de Farmacia ha comenzado a informar a los usuarios de la comarca de Sierra Norte sobre la puesta en marcha de esta nueva consulta de dispensación de fármacos hospitalarios y ha asignado a estos usuarios nuevas citas ya en el Hospital de Sierra Norte y no en el Hospital Virgen Macarena como tenían hasta ahora. Igualmente, se ha habilitado un teléfono de información para resolver posibles dudas y gestionar nuevas citas y los pacientes que lo necesiten pueden contactar también a través del formulario de contacto con el hospital.

En contexto, los fármacos de dispensación hospitalaria son aquellos medicamentos que, por sus características de seguridad o complejidad, se entregan exclusivamente en los servicios de farmacia de los hospitales a pacientes no ingresados. Entre los principales fármacos de dispensación hospitalaria se encuentran: tratamientos oncológicos, antirretrovirales, terapias biológicas o medicamentos huérfanos de indicación específica en enfermedades raras.