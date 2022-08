Servicio de Oftalmología del Valme de Sevilla se certifica en innovación mediante una plataforma europea de excelencia

SEVILLA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Valme de Sevilla ha logrado la certificación en excelencia de su Atención Oftalmológica a manos de la `Right Care Foundation, entidad que promueve la innovación la mejora de la sanidad con el aval de ESASO (European School of Advanced Studies in Ophthalmology). Se trata de la primera plataforma europea de certificación online en excelencia y buenas prácticas de los servicios oftalmológicos, cuyo reconocimiento revalida la calidad asistencial del servicio clínico sevillano.

La Junta ha explicado a través de un comunicado que la plataforma 'Excellence in Ophthalmology Certification' tiene entre sus cometidos impulsar la innovación y transformación digital para mejorar la calidad y la eficiencia de la atención oftalmológica en Europa. Para ello, cuenta con la colaboración de un comité científico de expertos de alto nivel, quienes han desarrollado y avalado una serie de indicadores como herramienta para poder medir objetivamente el grado de excelencia de la atención ofrecida en los servicios clínicos, conjuntamente con una hoja de ruta para facilitar la aplicación de medidas de mejora.

Según apunta la jefa del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Valme, Ana María García Bernal, "la Oftalmología es una especialidad médica con una demanda creciente provocada principalmente por la incidencia de enfermedades oftalmológicas asociadas a la edad, como resultado de la elevada esperanza de vida actual". De ahí que esta certificación abunde en la aplicación del avance tecnológico en la Oftalmología en pro de una cobertura más eficiente, optimizando tiempo y recursos.

A este respecto, el proceso de certificación se aplica en cinco categorías de especial importancia en los servicios de oftalmología: la detección precoz de patologías y la coordinación con los centros de atención primaria; la atención telemática y la comunicación con el paciente; los sistemas de flujo de pacientes; la formación a los profesionales con metodologías innovadoras y el fomento de la innovación por parte del centro y del servicio. Aspectos que, según García Bernal, "inciden en una medicina de precisión más personalizada mediante la integración tecnológica y la transformación digital en los procesos de salud".

En la categoría de detección precoz de patologías y la coordinación con los centros de atención primaria, este servicio dispone de un sistema de telemedicina que lo aplica en la patología de retinopatía diabética desde los centros de salud y con derivaciones a atención especializada; así como con un cribado desde el servicio de Endocrinología.

Para ello, sus centros de atención primaria están equipados con retinógrafos que se introducen en el sistema de gestión. Desde atención primaria se deja constancia en la Historia Clínica Digital para la posterior valoración del especialista hospitalario oftalmólogos referente de la subespecialidad de Retina), procurando la detección de patologías oportunistas, como el glaucoma o la degeneración macular.

Por su parte, este servicio trabaja con un sistema de comunicación telemática directa (`Consulta Tus Dudas) entre los profesionales de atención primaria y atención hospitalaria, que coordina la oftalmóloga Mª Arroyo. Permite agilizar la resolución de dudas y la realización de consultas en la historia clínica de cada una de las partes.

Paralelamente, la telemedicina la aplican al paciente con el uso de visitas virtuales que permiten agilizar el proceso, siempre la que patología y la situación del paciente lo permitan. Principalmente, la teleconsulta se usa en revisiones y consultas de control donde se evitan desplazamientos innecesarios. Una cuestión que aporta valora añadido en áreas sanitarias extensas y de población muy dispersa que, además de evitar desplazamiento, ayuda a aumentar la adherencia al seguimiento de su patología.

En la atención telemática dispone de una guía de práctica clínica sobre este tipo de asistencia no presencial, con el uso de agendas virtuales y con la existencia de una especialista referente para la atención telemática (Rosario Andersen). Asimismo, dispone de profesionales encargados de la actualización de la información del servicio en la plataforma web como herramienta digital para la ciudadanía.

En lo que se refiere al apartado de sistemas de flujo de pacientes, este servicio clínico tiene implantado el acto único en la mayoría de sus procesos asistenciales. Dispone de agendas monográficas para determinadas patologías, lo cual optimiza coordinación del servicio mediante una mejor organización asistencial y potenciando un mayor grado de satisfacción por parte del paciente, que es atendido por el mismo grupo de profesionales.

Del mismo modo, trabajan con visores unificados conectados con los equipos diagnósticos para el análisis e interpretación de imágenes de pruebas. De tal forma que toda esta información puede consultarse desde cualquier equipo y ordenador del servicio. El sistema permite conocer a los profesionales qué pruebas se han realizado en tiempo real, así como el tiempo de espera que ha requerido el proceso asistencial completo.

Sumar la disponibilidad de equipamiento digitalizado para la gestión del flujo de pacientes que acuden al servicio. Se trata de tótems en los que el paciente escanea la tarjeta sanitaria a su llegada y a través de pantallas se anuncian los turnos. De esta forma, el profesional evita por un lado perder tiempo llamando a pacientes que no han acudido, continuando con la actividad asistencial normal, y minimizar el tiempo en la sala de espera conforme al orden de los que vayan registrando su llegada.

Un apartado al que este hospital le concede gran importancia es a la formación de los profesionales, muy valorado por esta certificación. Disponen un plan formativo general para los profesionales que coordina el oftalmólogo José Lorente. Trabajan con sesiones clínicas semanales donde valorar casos de urgencias, interpretación de retinografías y fondos de ojo. También desarrollan cursos de formación específicos de interpretación de OCT y campo visual destinado a enfermería de manera semestral. Y destacar que disponen de salas equipadas tecnológicamente para la realización de sesiones online como videoconferencias, webinarios o sesiones clínicas virtuales.

Por su parte, la jefa de servicio es la responsable de gestionar la formación continuada de los profesionales y dispone de tutores de residentes para la formación (Jesús Hernández-Barahona, Ernesto Pereira y Rosario Andersen), así como del mantenimiento de los contenidos formativos de interés y protocolos de actuación en el Drive de acceso compartido.

En el fomento de la innovación, el hospital tiene establecidos convenios de colaboración con entidades externas; como empresas, universidades, asociaciones de pacientes o fundaciones para el desarrollo de proyectos innovadores. Por lo que respecta al equipamiento, el servicio trabaja en la renovación periódica para dar respuesta a las necesidades existentes con la actualización constante.

Como resultado de este reconocimiento europeo, con fortalezas pormenorizadas en diferentes bloques, desde la Dirección del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla se felicita públicamente a los profesionales del servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Valme "por la consecución de este certificado de calidad asistencial que supone un aval al trabajo diario aplicando prácticas clínicas de excelencia".