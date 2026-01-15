Sevilla celebrará el centenario de la duquesa de Alba con exposiciones, publicaciones y un homenaje en la Feria

Acto de presentación de la programación para celebrar el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, XVIII duquesa de Alba. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, y el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, han participado este jueves en el Salón de los Tapices del Real Alcázar en la presentación del programa de actividades que conmemorará el centenario del nacimiento de Cayetana Fitz-James Stuart y Silva, XVIII duquesa de Alba.

El programa abordará los distintos perfiles de la duquesa, desde su papel como mecenas de las artes y defensora de la tradición andaluza hasta su estrecha vinculación con Sevilla. La celebración incluirá exposiciones, publicaciones y encuentros destinados a poner en valor su legado cultural y social. Además, el Ayuntamiento ha adelantado que la portada de la Feria de Abril de este año rendirá un guiño a su figura.

En el acto de presentación de este programa también han estado presentes el miembro de la Fundación Casa de Alba y comisario del centenario, Cayetano Martínez de Irujo, duque Arjona y conde de Salvatierra; y el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido.

Durante su intervención, Del Pozo ha subrayado que "pocos iconos destacan más en el imaginario de la cultura andaluza" que la duquesa. Asimismo, ha resaltado el "vínculo vital, emocional e irrenunciable" que esta aristócrata, "mecenas y embajadora de las artes", mantuvo con la capital andaluza, "a la que siempre consideró su verdadero hogar, su paraíso".

Asimismo, la consejera de Cultura ha destacado el "amor por el arte y, muy singularmente, por la pintura antigua y contemporánea" que acompañó siempre a Cayetana de Alba, a la que ha sumado "su compromiso con las tradiciones y fundamentos de la cultura andaluza, entre los que la fiesta de los toros y el flamenco jugaron siempre un papel predominante".

"La duquesa de Alba ejerció con todo su ahínco, de mecenas y embajadora del arte, la música, el flamenco y la moda andaluza", ha añadido Del Pozo, quien ha rememorado que la propia Cayetana de Alba aseguraba que "la verdadera aristocracia reside en la cultura".

En ese sentido, la consejera ha recordado aspectos menos conocidos de la duquesa de Alba relacionados con la cultura, como su pertenencia a la Hispanic Society of America de Nueva York o a la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, junto a otros más populares, como sus vínculos con la Hermandad de los Gitanos de Sevilla, ciudad a la que se mantuvo muy vinculada.

Por ello, ha manifestado que "es casi un acto de justicia que la ciudad que más quiso, la que siempre llevó por bandera, le rinda ahora homenaje con una nutrida propuesta de actividades culturales y patrimoniales, que va a estar comisariada por su hijo Cayetano Martínez de Irujo".

LA PORTADA DE LA FERIA DE SEVILLA HARÁ UN GUIÑO A LA DUQUESA

Por su parte, el alcalde ha resaltado a la duquesa como un "símbolo cultural, humano y universal de Sevilla", al tiempo que ha subrayado el compromiso del Ayuntamiento con una conmemoración "ambiciosa, rigurosa y profundamente sevillana", con proyección tanto nacional como internacional. Además, ha anunciado que la portada de la Feria de Abril de este año incluirá un guiño a la duquesa.

Igualmente, Sanz ha señalado que la elección del Real Alcázar y de Sevilla como epicentro de esta conmemoración "no es casual", al tratarse de la ciudad que Cayetana de Alba eligió como "hogar y refugio vital". "Fue sevillana por elección", ha afirmado, subrayando el valor simbólico de ese vínculo definiendo a la duquesa como "una personalidad irrepetible que supo unir lo aristocrático y lo popular, la tradición y la libertad, convirtiéndose en un icono cultural de España y del mundo".

El alcalde ha recordado el papel del Palacio de las Dueñas como su hogar y como un espacio abierto a la ciudad, a los artistas y a la vida cultural sevillana, reflejo de un "carácter generoso y profundamente vinculado a Sevilla". Asimismo, ha destacado la relación de Cayetana de Alba con la Semana Santa, la Feria de Abril, el flamenco y la tauromaquia, poniendo en valor su figura como "una mujer independiente, que rompió moldes y tomó decisiones propias, incluso cuando ello suponía ir contracorriente".

Finalmente, ha concluido sus palabras subrayando que "celebrar este centenario es también celebrar la identidad de Sevilla: una ciudad libre, apasionada, culta y profundamente humana", evocando a Antonio Machado para cerrar este homenaje.