Sevilla contará con quince propuestas escénicas en mayo dentro de la Red Andaluza de Teatros Públicos

Archivo - Espectáculo de la Red Andaluza de Teatros Públicos. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Andaluza de Teatros Públicos programa, en colaboración con los consistorios participantes de la provincia de Sevilla, un total de dieciocho funciones de teatro, danza, música y circo hasta el 31 de mayo. Esta iniciativa de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, gestionada a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales (Aaiicc), se realiza en colaboración con los municipios de La Rinconada, Valencina de la Concepción, Gines, Salteras, Arahal, Mairena del Alcor, Las Cabezas de San Juan, Cantillana y Utrera. Entre sus principales objetivos se encuentra el de "generar nuevos públicos para las artes escénicas y reforzar el tejido profesional del sector".

Según ha indicado el Gobierno andaluz en una nota, parte de la programación prevista para este mes de mayo se integra en el programa Abecedaria, destinado específicamente a público escolar. Precisamente este miércoles da comienzo en La Rinconada con 'turismointerior (teatrointerior)', de David Montero/La Suite, una propuesta escénica contemporánea que invita a la reflexión a partir de la experiencia personal.

Continuará el 19 de mayo en Cantillana con 'La Maestra - Andereño', de Anita Maravillas, montaje dirigido a público infantil que aborda el valor de la educación. El 20 de mayo, Utrera acogerá 'Yee-Haw!', de La Banda de Otro, una propuesta de circo contemporáneo con "elementos de humor y música" en directo. Cerrará el programa para escolares el 26 de mayo en Arahal 'Isla del Tesoro', de Inhabitants, adaptación escénica del clásico de aventuras dirigida a público escolar.

En cuanto a la programación dirigida a público general, comenzará el 8 de mayo con propuestas como la pieza de danza contemporánea 'Normcore', de la compañía Lucía Vázquez, en Valencina de la Concepción; y el concierto 'Aromas del Sur Cuarteto', de Diego Valdivia, en Gines. El 9 de mayo, Salteras acogerá la adaptación de la obra de Lope de Vega 'El perro del hortelano', a cargo de la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba Teatro Par.

Asimismo, laa programación continuará el 15 de mayo con 'No estoy de frente', de Mari Paz Sayago, en Salteras, y 'Camino a la escuela', de Campi qui Pugui Producciones, en Arahal, ambas propuestas teatrales. El 16 de mayo, Mairena del Alcor recibirá 'To Be SHOW', de Alberto José Lucena, espectáculo de danza contemporánea; y el 17 de mayo, 'En un lugar de Cervantes', de Andolini Producciones, se pondrá en escena en Las Cabezas de San Juan, propuesta inspirada en el universo cervantino.

El 22 de mayo, Arahal será de nuevo escenario para 'El ventrílocuo', de Figueroa & Company, que volverá a representarse el 23 de mayo en Utrera. Ese mismo día, Mairena del Alcor acogerá 'Danzas Blancas, variación #1 (formato calle)', de Helena Martos. La programación continuará el 30 de mayo en este mismo municipio con 'Y el regusto', de la compañía La Imbuición, y concluirá el 31 de mayo en Valencina de la Concepción con 'Sentadita me quedé. sillas y cómo me siento', de Eva Escudier, propuesta de circo contemporáneo.

Desde el pasado martes, el Centro de Desarrollo Turístico y Empresarial de Motril acoge el primer Plenario anual de la Red Andaluza de Teatros Públicos, un encuentro que reúne hasta el jueves a 50 programadores de los municipios adheridos al programa para "analizar, compartir y avanzar en la gestión cultural en Andalucía".

Estas sesiones abordarán el análisis de la programación general de la Red Andaluza de Teatros Públicos (RATP) durante 2025 y otros programas del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música. En suma, se abordará la formación y el debate profesional, con ponencias sobre accesibilidad en espacios escénicos, propiedad intelectual en espectáculos públicos y gestión de recursos técnicos.

Además, se celebrará una mesa de reflexión sobre la participación en ferias nacionales de artes escénicas, con representantes de la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Español. El encuentro finalizará el 7 de mayo con una sesión dedicada a la aplicación de la inteligencia artificial (IA) en la gestión cultural, antes del acto de clausura.