Talle de capacitación en soporte vital. - ÁREA SANITARIA SUR DE SEVILLA

SEVILLA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Formación Continuada del Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha desarrollado en el año 2025 una intensa formación en materia de soporte vital. En total, suman seis ediciones formativas en diferentes niveles de complejidad, en las que han participado más de un centenar de profesionales de dicha área sanitaria.

La coordinación de estas actividades ha estado a cargo del médico de atención primaria en el Consultorio de Maribáñez --perteneciente al Centro de Salud Nuestra Señora de las Nieves de Los Palacios--, David Castillo. Desde el ámbito hospitalario, el enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario de Valme Jorge Zayas participa en la revisión de materiales y preparación de los talleres, informa en un comunicado.

Ambos instructores acreditados por la European Resuscitation Council (ERC). Estos profesionales señalan "cómo la formación en soporte vital resulta esencial para mejorar la supervivencia y reducir las secuelas en situaciones de emergencia vital; ya que una actuación precoz, coordinada y basada en la evidencia científica marca la diferencia en los primeros minutos".

De este modo, esta formación permite mantener actualizados a los profesionales en técnicas de reanimación, manejo de la vía aérea y uso de desfibriladores, garantizando una respuesta rápida y eficaz ante paradas cardiorrespiratorias u otros eventos críticos. Se refuerza así la seguridad del paciente y la calidad asistencial en todos los niveles asistenciales del sistema sanitario.

DIVVERSIDAD FORMATIVA ADAPTADA A LAS TÉCNICAS

En concreto, se han celebrado dos ediciones de Soporte Vital Básico y uso de desfibriladores automáticos de entrenamiento (DEA), dirigidas a todas las categorías profesionales, tanto sanitarias como no sanitarias, dada la importancia de la atención inicial ante una situación crítica.

A ellas se suman dos ediciones de Soporte Vital Inmediato, orientadas a profesionales de enfermería y medicina de todas las unidades, centradas en la actuación eficaz ante emergencias frecuentes como atragantamientos o paradas cardiorrespiratorias hasta la llegada de atención especializada.

Finalmente, se han impartido dos ediciones de un nivel más elevado de complejidad como es el Soporte Vital Avanzado, destinadas a personal médico y de enfermería de los servicios de urgencias y emergencias, con el objetivo de actualizar competencias en la toma rápida de decisiones y el manejo avanzado de situaciones críticas. Las acciones formativas han tenido un formato semipresencial.

De tal manera que se ha combinado una fase teórica online, a través de la Plataforma Moodle Provincial, con talleres presenciales en grupos reducidos y en contexto simulado, desarrollados en las aulas de formación del Hospital Universitario de Valme. Para las prácticas se ha contado con material altamente especializado, como monitores desfibriladores, DEA, maniquís de soporte vital básico y avanzado con RCP de calidad, cabezas de intubación de vía aérea y diverso material clínico específico.

Durante 2025 se han recibido casi 150 solicitudes de profesionales, lo cual avala el elevado interés generado por el tema con la sucesión de numerosas ediciones. En total, se han desarrollado seis ediciones en distintos niveles de complejidad y han participado alrededor de 15 docentes, todos ellos profesionales acreditados como instructores y monitores en soporte vital.