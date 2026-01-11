Sevilla TechPark licitará durante 2026 servicios innovadores de movilidad, digitalización o energía

Archivo - Sevilla.- Tres de las cinco empresas de la nueva cátedra "Usechip" de la Hispalense tienen sede en la Cartuja - CONSEJERÍA DE UNIVERSIDAD DE INNOVACIÓN - Archivo

Sevilla TechPark, parque tecnológico dependiente de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, licitará durante este año servicios innovadores que mejoren la movilidad en el recinto, la eficiencia energética, la digitalización o la edificación inteligente. Las licitaciones de estos servicios serán posibles al haberse culminado con éxito la consulta preliminar al mercado de cada una de las líneas que componen el proyecto de Compra Pública de Innovación (CPI).

A través de las consultas preliminares al mercado, las empresas han propuesto soluciones para solventar los retos planteados por la Administración, de manera que Sevilla TechPark sea el recinto donde se testeen innovaciones relacionadas con las citadas áreas, ha informado la Junta en una nota.

Estas propuestas servirán para evaluar las capacidades del mercado a efectos de proveer "soluciones innovadoras y sostenibles" a las necesidades propuestas, así como para obtener la información necesaria para definir las prescripciones y especificaciones administrativas, funcionales y técnicas que sean factibles de alcanzarse a través de procedimientos de contratación pública mediante Compra Pública de Innovación.

Según ha apuntado el Gobierno andaluz, Sevilla TechPark ha recibido un total de 74 propuestas para solucionar los retos inicialmente planteados con la participación de 80 entidades en total. De estas propuestas, 50 han sido individuales (67%) y 24 en colaboración (33%). En cuanto al origen de las mismas, casi la mitad de ellas (36 o el 49%) proceden de la Comunidad Autónoma de Madrid y un 35%, de Andalucía (26 iniciativas).

En todas las consultas preliminares al mercado se ha recibido, al menos, una propuesta procedente de Andalucía. A nivel general, se han recibido ofertas de hasta 10 comunidades autónomas y 2 internacionales, procedentes de Francia.

Respecto a la tipología de las entidades participantes, de las 80 entidades que participaron en las 74 propuestas recibidas (bien de forma conjunta o bien en solitario), podrían destacarse que 47 son pymes (59%), 14 de ellas con sede en Andalucía; 18 son grandes empresas (22%), cuatro de ellas con sede andaluza; seis son centros tecnológicos (7%), uno de ellos con sede en Andalucía y cinco son universidades (6%), siendo dos de ellas universidades andaluzas. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha dotado este proyecto de CPI con 19,8 millones de euros, a través del Programa FEDER Andalucía 2021-2027).

RETOS INNOVADORES

Según ha señalado la Junta, el principal reto a resolver en Sevilla TechPark es el de la movilidad. En este bloque se pretende implantar un sistema inteligente de movilidad colectiva, que aporte alternativas al uso del vehículo privado. Se quiere dotar al parque de nuevos sistemas de movilidad de cero emisiones y de alta tecnología que permitan optimizar el espacio (al reducir zonas de aparcamientos) e incrementar las zonas verdes.

Se impulsará, además, el uso del coche compartido ('carpooling *), así como su integración bajo esquemas de movilidad como servicio (MaaS) que faciliten al usuario combinar diferentes modos de transporte. El objetivo final es recuperar hasta el 80% del espacio viario ocupado por coches estacionados.

En paralelo, se busca potenciar el transporte público (optimización de líneas de autobús existentes y posible conexión futura de metro ligero) y otros medios alternativos, como la bicicleta o vehículos de uso compartido ('carsharing').

PLATAFORMAS INTERCONECTADAS PARA LA GESTIÓN INTELIGENTE

La digitalización de Sevilla TechPark es el segundo de los grandes bloques que agrupan las soluciones previstas en el proyecto de CPI. Se incluyen aquí el desarrollo de infraestructura digital, de una plataforma de datos y de un sistema de gestión de eventos, emergencias y seguridad con gemelo digital.

La nueva infraestructura digital deberá ser interoperable y escalable, que permita la gestión activa y continua del parque, así como facilitar la colaboración entre entidades, integrando sensores, redes de comunicación y plataformas de análisis en tiempo real.

Se desarrollará una plataforma de datos abiertos, accesible para las empresas del parque y desde donde se podrán visualizar y analizar datos en tiempo real, facilitando la toma de decisiones estratégicas y operativas. Se trata de una apuesta por la transparencia, la interoperabilidad y el uso de inteligencia artificial para optimizar los recursos del parque. Reseñable es también la puesta en marcha de un sistema de gestión de eventos, emergencias y seguridad a través de un gemelo digital y protección de área.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

El tercer gran bloque de Compra Pública de Innovación lo componen actuaciones a favor de la eficiencia energética y la edificación inteligente.

Así, Sevilla TechPark contará con un sistema de alumbrado público inteligente que incluya funcionalidades avanzadas que mejoren la sostenibilidad, eficiencia y calidad del entorno urbano. Se precisarán sensores, nodos de control o de comunicaciones y sistemas de telegestión.

Al mismo tiempo, se trabaja en la implementación de un sistema de autoconsumo compartido que integre diversas fuentes de energía renovable, almacenamiento energético y herramientas de gestión inteligente. Este sistema debe ser capaz de adaptarse y responder de manera eficiente a los cambios en la oferta y demanda de energía, aplicando el concepto de flexibilidad energética.

La tercera de las líneas con relación a la energía y la edificación es la denominada 'Building to Grid'. Se trata de implantar tecnologías en los edificios que permitan interactuar de manera bidireccional con la red eléctrica.

Así, los edificios no solo consumirían energía de la red, sino que también podrían suministrarla, además de gestionar su propia demanda de manera más eficiente.