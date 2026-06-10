Sevilla ya cuenta con una Unidad de Apoyo al Profesorado para garantizar su protección psicológica y jurídica

Foto de recurso de una Unidad de Apoyo al Profesorado - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Delegación Territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en Sevilla ha anunciado este miércoles, 10 de junio, la puesta en marcha de la Unidad Provincial de Apoyo al Profesorado, una estructura pionera diseñada para ofrecer una cobertura integral a los docentes de la provincia.

Este actuación responde a la aprobación del Decreto 209/2025, mediante el cual la Junta de Andalucía desarrolla reglamentariamente la Ley de Reconocimiento de la Autoridad del Profesorado. Estas nuevas unidades administrativas, adscritas a las secretarías generales provinciales de las delegaciones territoriales con competencias en educación no universitaria, nacen con el objetivo de ofrecer atención personalizada, orientación y acompañamiento al personal docente ante situaciones que afecten al ejercicio de su autoridad o a su bienestar profesional, informa en un comunicado.

El decreto consolida el reconocimiento del profesorado como autoridad pública y refuerza su protección mediante mecanismos específicos de asistencia jurídica y apoyo psicológico gratuito, además de establecer medidas destinadas a mejorar la convivencia en los centros educativos y fortalecer el respeto hacia la función docente.

La Unidad de Apoyo al Profesorado de Sevilla está compuesta por un equipo multidisciplinar que centrará sus esfuerzos en tres ámbitos de actuación preferente, como son, Asesoramiento Jurídico Inmediato: el profesorado contará con defensa legal y orientación jurídica desde el primer momento ante cualquier situación de conflicto o denuncia derivada de su actividad docente; Atención Psicológica Especializada: se ha habilitado un servicio de apoyo psicológico para ayudar a los docentes a gestionar el estrés o el impacto emocional tras sufrir un episodio de agresión o falta de respeto grave; y la adopción de Medidas de Mediación y Prevención: la unidad no solo actuará a posteriori, sino que colaborará con los centros educativos en la elaboración de protocolos de convivencia y en la resolución pacífica de conflictos.

"Nuestros docentes no pueden trabajar con miedo ni sentirse desamparados. Con la activación de esta unidad en Sevilla, pasamos de las palabras a los hechos: la autoridad del profesorado se defiende con recursos económicos, humanos y legales específicos", ha destacado el delegado territorial de Desarrollo Educativo, Miguel Ángel Araúz.

El Decreto 209/2025 no solo crea estas unidades de apoyo, sino que también agiliza los procedimientos administrativos para que los hechos comunicados por los profesores tengan una tramitación preferente. Asimismo, se refuerza la presunción de veracidad del profesorado en el ejercicio de sus funciones como autoridad pública, un elemento clave para agilizar la resolución de expedientes disciplinarios.

La Delegación de Desarrollo Educativo de Sevilla ya ha transmitido esta información a las direcciones de los centros públicos y concertados de la provincia, así como a las juntas de personal docente, para detallar los canales directos de contacto y el funcionamiento operativo de esta nueva unidad, que a día de hoy ya está plenamente operativa.