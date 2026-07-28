El Teatro Central acoge la próxima temporada 23 espectáculos andaluces, nueve de ellos estrenos

El director de escena y performer malagueño, Alberto Cortés, abrirá la programación con el estreno en Andalucía de 'El corazón de Ester'. - JUNTA

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La creación andaluza será la protagonista de la programación del Teatro Central durante la temporada 2026/2027, así pues, el espacio escénico de la Consejería de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, contará con la participación de 25 compañías andaluzas de las 41 formaciones programadas. De este modo, más de la mitad de la oferta artística de la temporada llevará el sello de la creación andaluz.

Según ha informado la Junta en una nota de prensa, la nueva temporada arrancará en octubre con una "destacada presencia de estrenos". Así, los días 23 y 24, el director de escena y performer malagueño, Alberto Cortés, abrirá la programación con el estreno en Andalucía de 'El corazón de Ester', una propuesta de "indisciplina escénica" en la que la palabra y el movimiento dialogan como principales herramientas expresivas.

Asimismo, el último fin de semana de octubre contará con doble programación. De esta manera, la sala A acogerá el estreno absoluto de 'Pueblo', la nueva creación del jiennense Mario Bermúdez, que obtuvo el Premio Andalucía de la Cultura de Artes Escénicas 2025 para su compañía Marcat Dance. Por su parte, la pieza interpretada por siete bailarines, "explora el ritmo de la vida rural" a través de la danza contemporánea y tanto en ésta como en la propuesta de Alberto Cortés, el Central es coproductor.

Paralelamente, los días 30 y 31, la sala Manuel Llanes presentará 'Fondo alto', de Laila Tafur y Enrique del Castillo, una propuesta que también se aproxima al mundo rural desde una perspectiva "donde paisaje y sonido se entrelazan". En este sentido, el espectáculo ha contado con el apoyo de Graner, Hortart y es uno de los proyectos desarrollados en el programa de Residencias de Creación Artística del Instituto Andaluz de Artes Escénicas y Música.

Además, durante el mes de noviembre serán cuatro las propuestas andaluzas programadas. Los días 20 y 21, la sala Manuel Llanes acogerá el estreno de 'Brabant', de Proyecto Lorca y Enrique del Castillo, una "investigación sonora" que dialoga con el universo creativo de Federico García Lorca. Una semana después, Rosa Romero estrenará 'El discurso', una obra que "reivindica formas de comunicación que trascienden la palabra". Al mismo tiempo, el jazz también será protagonista en el mes de noviembre con una nueva edición del ciclo dedicado a este género musical que en esta ocasión contará con tres propuestas andaluzas como Julián Sánchez Quintet, Liberation Music Orchestra y Assejazz Ensemble.

A su vez, Alessandra García presentará dos propuestas escénicas, pues el viernes 27 ofrecerá 'Mujer en cinta de correr sobre fondo negro', una reflexión sobre "la conciencia de clase desde la experiencia cotidiana del barrio". No obstante, el sábado 28 será el turno de '¿Tú sabes lo que es una posidonia?', una pieza que "explora los vínculos entre arte, naturaleza y territorio" que estrena el próximo mes de septiembre en el Teatro del Soho.

En este contexto, la programación andaluza continuará en diciembre con el estreno de 'Un bostezo melancólico de la tierra', del coreógrafo y bailarín, Migue López, los días 18 y 19. Se trata de una obra que propone "una mirada contemporánea al barroco español desde el cuerpo, la disidencia y el humor", tomando como punto de partida la poesía de Luis de Góngora. Además, del 21 al 23 de diciembre, Truca Circus acercará al público familiar 'Alboroto', una propuesta de circo para todos los públicos.

De la misma manera, la actividad se reanudará en enero de 2027 con 'Gaze', de Bea Lamadrid, los días 22 y 23. Por ende, esta performance de danza para seis intérpretes sitúa la mirada "en el centro de una reflexión sobre la atracción, la sensualidad y la frustración". Asimismo, en las mismas fechas, Histrión Teatro presentará 'Dysphoria', una obra que aborda "el conflicto de habitar un cuerpo con el que no se establece una identificación plena".

En paralelo, como una de las principales novedades de la temporada, los días 29 y 30 de enero el Teatro Central producirá 'Zappa', un proyecto que reunirá a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y al músico andaluz, Daahoud Salim para explorar el universo creativo del compositor y guitarrista estadounidense, Frank Zappa.

Respecto a febrero llegarán dos nuevos estrenos. Por un lado, los días 12 y 13 se presentará 'Poemas para un cuerpo en movimiento', de Andrés Marín y Juan Domínguez, mientras que los días 26 y 27 Bárbara Sánchez ofrecerá 'Occupy Bernarda', una propuesta en la que "el cuerpo se entrega a una escucha radical y heterodoxa" de la figura lorquiana de Bernarda Alba.

De la misma manera, la programación de marzo incluirá los días 5 y 6 'Estoy enfadada, estoy rabiosa', de La Permanente. Se trata de una pieza que combina danza, vídeo y denuncia social en una "propuesta híbrida" donde convergen distintos lenguajes escénicos. Por su parte, los días 12 y 13 tendrá lugar el estreno en España de 'Israel & Mohamed', fruto de la colaboración entre el bailaor y coreógrafo, Israel Galván, y el creador franco-marroquí, Mohamed El Khatib. Igualmente, la obra propone un "diálogo artístico y personal que cruza el Mediterráneo para explorar las diferencias, afinidades y trayectorias vitales" de ambos creadores.

En la recta final de la temporada, David Montero llevará a escena 'Ser verbena' los días 23 y 24 de abril, precedido el día 23 por un concierto de Cervatana en la sala A. Por tanto, en clave de comedia y con música en directo, la obra imagina un encuentro entre Priscilla Presley y La Chispa, viuda de Camarón de la Isla, para reflexionar sobre "la pérdida, la subordinación y la mercantilización de la vida y del cuerpo".

De esta forma, los días 30 de abril y 1 de mayo se presentará 'Danzas blancas. Variación 2', de Helena Martos, una investigación coreográfica que invita a "habitar los espacios donde la danza aparentemente no sucede". En las mismas fechas, Patricia Caballero estrenará 'Ra!', una propuesta para 17 intérpretes centrada en el canto, la danza y la inteligencia colectiva.

Por último, la presencia andaluza culminará los días 14 y 15 de mayo con 'Otra cosa que no es otra conferencia', de Manu Rodríguez, y con 'Antígona, la estirpe maldita', de Atalaya, que cierra la trilogía dedicada a las heroínas griegas iniciada con Elektra y Medea, producciones con las que la compañía ha recorrido una treintena de países de los cinco continentes.

MÁS QUE UN TEATRO

La creación contemporánea llega con propuestas programadas del programa de residencias de creación del Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música, entre ellas, las de Laila Tafur, Helena Martos, Rosa Romero, Migue López, Bea Lamadrid, Bárbara Sánchez y La Permanente, que estrenarán sus trabajos en el escenario sevillano.

En esta dirección, a este apoyo se suma el respaldo de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través de sus líneas de ayudas a la creación y la producción, presentes en la programación mediante los proyectos de David Montero, Manu Rodríguez, Truca Circus, Histrión Teatro, Patricia Caballero y Atalaya.

Por añadidura, la temporada escénica incluirá la cuarta edición de Antropoloops, una iniciativa cuya intención es acercar la creación sonora a centros educativos de Sevilla, así como el proyecto 'Prólogo', desarrollado por la coreógrafa andaluza, Luz Arcas. Por ello, este programa de mediación permitirá "ampliar la experiencia" de algunos de los espectáculos programados y fomentar nuevas formas de participación del público.

Finalmente, la programación se completará con una nueva edición de Maneras de hacer, un proyecto impulsado junto al Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y de la Música que ofrece a distintos creadores la posibilidad de compartir sus procesos de trabajo a través de talleres, laboratorios abiertos y encuentros entre artistas y espectadores.