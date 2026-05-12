El Teatro Central de Sevilla despide la temporada con 'El entusiasmo' de Pablo Remón

Archivo - Vista exterior del Teatro Central, en Sevilla capital, en foto de archivo. - JUNTA DE ANDALUCIA - Archivo

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central de Sevilla encara la recta final de la temporada escénica 2025/26 con 'El entusiasmo', el último trabajo del dramaturgo y guionista Pablo Remón. Las funciones tendrán lugar el viernes y el sábado, a las 20,30 horas, en la Sala A del espacio dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte, gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales.

La obra cuenta con un elenco formado por Francesco Carril, Natalia Hernández, Raúl Prieto y Marina Salas. El viernes, tras la función, el crítico cultural Juan Antonio Gámez moderará un encuentro entre la compañía y el público en torno a la obra, informa la Junta en una nota de prensa.

En 'El entusiasmo', Remón aborda con humor, ironía y profundidad emocional las contradicciones de la vida adulta, las crisis de pareja, la maternidad y la búsqueda de sentido en la mediana edad. Estructurada como un mosaico de relatos y estilos, la obra sigue la trayectoria vital de una pareja que oscila entre la apatía y la euforia en su intento por recuperar aquello que les mantiene vivos: el entusiasmo.

A través de un juego continuo entre ficción y realidad, los personajes se convierten alternativamente en narradores y protagonistas de sus propias historias, en un artefacto escénico inspirado en la novela posmoderna. La obra plantea cuestiones universales sobre el paso del tiempo, las decisiones vitales, la identidad y las vidas que pudieron haber sido, construyendo un viaje emocional que combina reflexión existencial y mirada contemporánea sobre las relaciones personales.

El montaje, escrito y dirigido por Pablo Remón, ha contado con el apoyo del Centro Dramático Nacional y Teatro Kamikaze. Remón es uno de los dramaturgos y guionistas más destacados del panorama actual, Premio Nacional de Literatura Dramática 2021 y autor de títulos como 'Los farsantes', 'Vania x Vania' o 'Doña Rosita, anotada'. Su trayectoria combina teatro, cine y televisión, con reconocimientos como el Premio Goya al Mejor Guion Adaptado y una amplia proyección internacional.

Además, del 11 al 14 de mayo, Remón imparte el taller 'Descubrir la escena. Taller de escritura dramática' en el Centro de Formación Escénica de Andalucía. La actividad, forma parte del ciclo 'Maneras de hacer', organizado por el Centro de Creación Coreográfica de Andalucía y el Teatro Central.

COMIENZO DEL CICLO ANDALUCÍA.FLAMENCO

La próxima semana dará comienzo la edición 2026 del ciclo Andalucía.Flamenco que reunirá en los meses de mayo y junio a distintas figuras consolidadas, creadores contemporáneos y talentos emergentes del arte jondo en los teatros Central de Sevilla y Alhambra de Granada, con un total de 17 actuaciones.

Así, la programación del Teatro Central comenzará el 20 de mayo con la Gala del III Premio SGAE de Flamenco Paco de Lucía. El ciclo continuará el 22 de mayo con Eva Yerbabuena y su espectáculo 'Yerbagüena, oscuro y brillante', seguido el día 23 por 'Bailando al cante', con Lucía Álvarez "La Piñona", Pepe Torres, Adela Campallo y Rafael Campallo.

El 27 de mayo se celebrará el work in progress 'Savia nueva', de Javi Ruibal, Lucía Ruibal y José Almarcha, además de las actuaciones de Sara Denez y Juanfe Pérez, ganadores del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba 2025. Rocío Márquez presentará 'Himno vertical' el 29 de mayo y Marco Flores llevará a escena 'Vengo jondo' el día 30.

La programación se completará con los espectáculos dedicados al 30º aniversario de la Fundación Cristina Heeren y al 50º aniversario de la publicación de 'Persecución', de Juan Peña 'El Lebrijano', además de las actuaciones de Cristina Soler y Ángel Flores el 2 de junio y la proyección de 'El Tríptico elemental de España', de José Val del Omar, acompañada de una charla-coloquio.