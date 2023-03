El Teatro Central de Sevilla propone una reflexión sobre realidad y ficción con la obra 'Una imagen interior'

SEVILLA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, espacio escénico de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte gestionado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, trae los próximos días 24 y 25 de marzo a la compañía El Conde de Torrefiel con el espectáculo 'Una imagen interior'. Tras un año durante el que han presentado "declinaciones" del proyecto 'Ultraficciones', llega a escena esta "propuesta sobre la realidad y la ficción" que ha atraído el interés de los principales festivales europeos.

Tanya Beyeler y Pablo Gisbert definen 'Una imagen interior' como "un ejercicio poético que sonda los principios fundacionales del concepto de ficción en disputa constante con la incuestionable ley gravitacional a la que están sujetos los cuerpos". Así explican esta aproximación al complejo concepto de realidad y a su tensión cada vez más acuciante con la ficción, ha recogido la Junta en una nota de prensa.

'Una imagen interior' es un ejercicio poético y El Conde de Torrefiel propone esta vez el erotismo de la imaginación como alternativa radical a las ficciones y las imágenes que nos gobiernan. El mensaje de la obra debe "perturbar al espectador", creándole la necesidad de "buscar más allá de lo que ve".

El Conde de Torrefiel no responde con esta última pieza a la pregunta de qué es la ultraficción, pero sí a lo que se entiende por realidad, que "no es más que una acumulación de ficciones construidas y ordenadas que adquieren categoría de real, aunque no lo sean".