El Teatro Central de Sevilla recibe a Alfredo Sanzol con dos funciones de 'La última noche con mi hermano'

Archivo - Fachada del Teatro Central de Sevilla. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Central, dependiente de la Consejería de Cultura y Deporte y gestionado a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, inicia el último mes de su programación con "uno de los nombres más destacados de la dramaturgia nacional", Alfredo Sanzol. Con más de diez funciones presentadas en el espacio sevillano desde 2011, el autor y director regresa ahora con 'La última noche con mi hermano', una producción impulsada junto al Centro Dramático Nacional.

Según ha emitido el Gobierno andaluz en una nota, las funciones tendrán lugar el viernes 1 y el sábado, 2 de mayo, a las 20,30 horas. Tras la representación del viernes, el público podrá participar en un encuentro con el equipo artístico moderado por el periodista cultural y escritor Braulio Ortiz.

En contexto, la obra nace tras la muerte del hermano de una amiga del autor y una conversación que abrió la reflexión sobre los vínculos fraternales y el duelo. 'La última noche con mi hermano' se adentra en la historia de Nagore, una mujer que vive sola y recibe el diagnóstico de un cáncer, y de su hermano Alberto, que se resiste a aceptar la enfermedad y tendrá que enfrentarse a su pérdida.

A su alrededor se articulan otras relaciones familiares, en concreto, Alberto y Ainhoa, con sus dos hijos, Nahia y Oier; y Claudio, hermano de Ainhoa. Tres parejas de hermanos con experiencias distintas que "componen un mosaico sobre la hermandad".

Asimismo, la Administración autonómica ha concretado que el montaje aborda una realidad "poco nombrada", como es el duelo por la pérdida de un hermano o hermana, que junto al de la pérdida de un hijo carece de término específico que lo defina. Se trata, además, "de uno de los procesos de duelo menos acompañados socialmente".

A través de estas relaciones, la obra reflexiona sobre la diversidad de vínculos fraternales y sobre cómo la relación entre hermanos --o su ausencia-- contribuye a definir la forma de estar en el mundo.

Asimismo, el reparto está integrado por Elisabet Gelabert, Ariadna Llobet, Nuria Mencía, Biel Montoro, Jesús Noguero y Cristóbal Suárez, encargados de dar vida a esta historia "marcada por la intimidad, la pérdida y los lazos familiares".

En contexto, autor y director teatral, y actual director artístico del Centro Dramático Nacional, Alfredo Sanzol recibió el Premio Nacional de Literatura Dramática por 'La respiración'. Ha obtenido además cinco Premios Max, entre ellos al mejor autor en catalán o valenciano por 'Delicades' y al mejor autor en castellano por 'Días estupendos' y 'En la luna'. Su obra 'La ternura' fue reconocida también con el Premio Valle-Inclán de Teatro, entre otros galardones.

De este modo, la temporada 2025-2026 se clausura durante el mes de mayo con tres propuestas. La sevillana Laura Morales presentará el estreno absoluto de 'Ser Pastora' los días 8 y 9 a las 19,00 horas en la Sala Manuel Llanes. En esas mismas fechas, la Sala A acogerá el estreno en España de 'Louise', una pieza que combina teatro, artes plásticas, circo y danza, firmada por el creador Martin Zimmermann. Por último, el dramaturgo Pablo Remón regresará al Central con 'El entusiasmo' los días 15 y 16 a las 20,30 horas. Los interesados pueden adquirir entradas en 'www.teatrocentral.es'