El Teatro de la Maestranza de Sevilla se suma al centenario del 27 con la ópera de Busto 'Bodas de sangre'

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, interviene en el acto de presentación de la temporada 2026/27 del Maestranza, con el director del teatro, Javier Menéndez, al fondo. - María José López - Europa Press

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura y Deporte en funciones, Patricia del Pozo, ha presidido este viernes, 22 de mayo, la presentación de la nueva programación del Teatro de la Maestranza de Sevilla 26/27, compuesta por cerca de un centenar de funciones, entre las que se encuentra una amplia oferta lírica y sinfónica, espectáculos de danza, recitales de flamenco, música de cámara, así como funciones destinadas a jóvenes audiencias.

Entre todos ellos, Del Pozo ha destacado el estreno en Andalucía de la ópera en dos actos 'Bodas de sangre', del compositor sevillano Manuel Busto, basada en la obra homónima de Federico García Lorca, con la que "el espacio escénico, gran referente de la cultura del mediodía europeo, se suma al centenario de la Generación del 27, al tiempo que reitera su compromiso por poner en valor a los autores líricos andaluces", informa la Junta en un comunicado.

Se trata de una puesta en escena, coproducida por el Teatro de la Maestranza y el Teatro Real, que, en palabras de la titular andaluza de Cultura, "fusiona la lírica y el flamenco, y que contará con la participación, entre otros, de artistas andaluces como Patricia Guerrero, María Terremoto, José Valencia, Ana Morales, el director Lucas Macías y los intérpretes de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla".

Acompañada por los representantes del resto de instituciones que conforman el consejo rector del espacio escénico, así como por el director general del Teatro de la Maestranza, Javier Menéndez, además de por numerosos patrocinadores y colaboradores del coliseo, Del Pozo ha avanzado que el Teatro de la Maestranza "aborda la temporada con 35 años de excelencia en su haber y un estreno de lujo para subir el telón el 2 de septiembre: la batuta del director granadino Pablo Heras-Casado", quien se pondrá al frente de la Orquesta del Festival de Bayreuth y de un programa dedicado a 'El anillo del nibelungo' de Richard Wagner en el marco del 150 aniversario del prestigioso certamen alemán.

La consejera de Cultura en funciones ha destacado, asimismo, "el primordial papel que juega la programación del Teatro de la Maestranza en la calidad de la oferta cultural que ofrecemos a nuestros conciudadanos y visitantes", al tiempo que ha hecho hincapié en la presencia en este nuevo cartel de artistas andaluces de gran calidad y proyección internacional.

En este sentido, se ha referido al pianista onubense Javier Perianes --que dará un concierto homenaje al 150 aniversario del nacimiento de Manuel de Falla--, el clarinetista sevillano Pablo Barragán, el guitarrista Tomatito, los cantantes líricos Carlos Álvarez, Juan Jesús Rodríguez, Berna Perles y Leonor Bonilla, entre otros.

Del Pozo ha detallado en la "ya habitual presencia en esta programación de instituciones culturales impulsadas directamente por la Junta de Andalucía y que son habituales en este escenario, como la ROSS, la Orquesta y el Coro Joven de Andalucía, la Orquesta de Córdoba y la Orquesta de la Fundación Barenboim-Said.

AVANCE DE LA PROGRAMACIÓN

El Maestranza de Sevilla acogerá propuestas de grandes títulos como 'Rigoletto', de Guiseppe Verdi, y 'La bohème', de Giacomo Puccini, y recitales de estrellas de la lírica como Ainhoa Arteta. Además, albergará los tradicionales conciertos de Navidad y de Año Nuevo, por parte de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), el espectáculo 'La Pasión según San Mateo', de Johann Sebastian Bach, y la obra de Anderesen 'El patito feo' destinada al público infantil.

El acto de presentación oficial de esta nueva temporada, que tiene como lema 'Amor en vivo', ha contado también con la participación del presidente de la Diputación, Javier Fernández; la directora general del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, Paz Santa Cecilia Aristu, y el portavoz del Gobierno local, Juan Bueno, entre otros.