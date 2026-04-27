El Tesoro de Tomares (Sevilla) revela nuevas claves sobre la economía del Bajo Imperio diez años después de su hallazgo

La viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, en su visita a la exposición. - JUNTA DE ANDALUCÍA

TOMARES (SEVILLA), 27 (EUROPA PRESS)

El estudio multidisciplinar del Tesoro de Tomares (Sevilla), descubierto hace ahora diez años y compuesto por diecinueve ánforas de aceite que contenían más de 53.000 monedas romanas, está aportando nuevas interpretaciones sobre los intercambios comerciales y la actividad económica del Bajo Imperio en la Bética.

Desde su hallazgo, los técnicos del Museo Arqueológico de Sevilla y especialistas de la Universidad de Sevilla han desarrollado de forma conjunta proyectos de investigación, labores de conservación preventiva y programas de difusión en torno a este valioso conjunto histórico, según ha detallado el Ejecutivo andaluz en una nota.

Estudios que ofrecen una información de relevancia sobre la economía de la Antigüedad, algunos de cuyos resultados pueden verse actualmente en la muestra '10 años del Tesoro de Tomares (2016-2026), un hallazgo excepcional', expuesta en la Hacienda de Santa Ana del Consistorio de Tomares.

"El valor del Tesoro de Tomares, antes que en su importe económico, reside en su importancia social y científica, ya que abre puertas al conocimiento de la Bética en una época marcada por la inestabilidad y el cambio político del Bajo Imperio Romano", ha señalado la viceconsejera de Cultura y Deporte, Macarena O'Neill, en su visita a la exposición.

Durante la misma ha estado acompañada por el alcalde de Tomares, José María Soriano, así como por la delegada de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Sevilla, Carmen Ortiz, y por la comisaria de la esta muestra, la profesora de la Universidad Hispalense y experta en numismática histórica Ruth Pliego Vázquez.

Este hallazgo fue depositado en el Museo Arqueológico de Sevilla para su estudio, conservación y puesta en valor. Desde 2020, con motivo del cierre al público de la sede principal del Museo Arqueológico, situada en el Parque de María Luisa de Sevilla, por sus obras de acondicionamiento y rehabilitación, el Tesoro de Tomares pasó a custodiarse en el Centro Logístico de Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, ubicado en San José de la Rinconada, manteniéndose accesible a los investigadores.

Hasta el momento, ya se han catalogado, limpiado y documentado 12.500 monedas, aproximadamente la mitad de las piezas disponibles en las diez ánforas que se fracturaron en el transcurso del hallazgo, mientras que los otros nueve recipientes cerámicos olearios hallados permanecen aún cerrados. En paralelo, se sigue trabajando en las hipótesis sobre la funcionalidad del tesoro y las razones por la que pudo ser ocultado en una ubicación que correspondía a una hacienda olivarera de la antigua Híspalis.

La Sala de Exposiciones de la Hacienda Santa Ana, sede del Ayuntamiento de Tomares, acoge hasta el próximo 8 de mayo la exposición '10 años del Tesoro de Tomares (2016-2026), un hallazgo excepcional'. Organizada por el Ayuntamiento de Tomares, en colaboración con la Universidad de Sevilla y ARQ Innova, ha abierto sus puertas al público coincidiendo con el décimo aniversario del hallazgo de uno de los tesoros monetarios romanos más importantes de España y del mundo.

El proyecto expositivo, en el que también ha colaborado Jacobo Vázquez Paz, director de la intervención arqueológica realizada tras el hallazgo del tesoro, propone un recorrido completo por los diez años de investigación de este conjunto a través de varios paneles informativos, incluyendo recreaciones arqueológicas de las ánforas que contenían las monedas, así como la reproducción de una 'Officina Monetalis', donde los visitantes podrán conocer las técnicas y herramientas utilizadas en la producción monetaria en la época romana.

El Tesoro de Tomares fue descubierto el 27 de abril de 2016, durante el trascurso de las obras promovidas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y el Ayuntamiento de Tomares en el Olivar de El Zaudín para acondicionar la zona como nuevo parque público. Durante estos trabajos, la pala de una máquina excavadora arrastró parte del conjunto de 19 ánforas repletas de monedas de bronce enterradas bajo la tierra, diez de las cuales resultaron fragmentadas o afectadas por el impacto.

Según la investigación, las monedas todas ellas de bronce, aunque con pequeños contenidos de plata, fueron acuñadas entre los años 294 y 312 de la era actual, es decir entre finales del siglo III y comienzos del IV d.C., en el periodo de la Tetrarquía del Bajo Imperio Romano, sistema de gobierno instaurado por el emperador Diocleciano en el año 293 y marcado por la conflictividad, al ser dividido el poder entre dos augustos y dos césares, hasta que en el año 313, el gobierno fue reunificado en torno al augusto Constantino.

El tesoro sólo ha sido expuesto en el Museo Arqueológico Provincial de Sevilla, del 21 de diciembre de 2016 al 10 de septiembre de 2017, en la muestra 'Descubriendo el Tesoro de Tomares', que fue vista por 53.000 personas. Además, tres de las ánforas pudieron verse en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, entre el 13 de mayo y el 28 de septiembre de 2025, en la exposición 'temporal Monedas que brotan de la tierra', que convocó a 47.594 visitantes.