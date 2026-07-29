Tres nuevos casos de fiebre del Nilo Occidental elevan a nueve los afectados en Andalucía, todos en Sevilla

Archivo - Mosquito portador del virus del Nilo Occidental (VNO). Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha confirmado tres nuevos casos de fiebre del Nilo occidental (FNO) en humanos, con lo que ya son nueve los diagnosticados esta temporada, todos ellos en la provincia de Sevilla. Se trata de dos hombres de 40 y 48 años, residentes en Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río, con cuadros leves, y de un tercer paciente, un hombre de 71 años vecino de la barriada sevillana de Tablada, que permanece ingresado tras iniciar síntomas el pasado 25 de julio.

Todos los casos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío, según ha informado en una nota la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias. Los dos casos leves han sido detectados a través del Programa de Vigilancia y Control Integral de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía, que realiza un seguimiento específico entre vecinos y visitantes de municipios incluidos en zonas de especial seguimiento o en situación de alerta, como Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río.

El tercer caso presenta un cuadro clínico con afectación neurológica, una manifestación que se observa en menos del 1% de los casos de fiebre del Nilo Occidental. En consecuencia, la Consejería ha decidido prorrogar hasta el 20 y el 21 de agosto, respectivamente, el periodo de declaración como área en alerta de Villamanrique de la Condesa y Palomares del Río. Asimismo, se ha declarado área en alerta el municipio Sevilla, donde la investigación epidemiológica sitúa la probable exposición del caso en la barriada de Tablada.

Esta situación de área en alerta por circulación del virus del Nilo occidental (VNO) supone intensificar las tres vigilancias (entomológica, animal y humana) en la zona, activar las acciones de promoción comunitaria y reforzar las acciones de comunicación a la ciudadanía a través de farmacias comunitarias y enfermería para que se adopten las medidas de protección necesarias frente al VNO.

Por su parte, la administración local debe intensificar las medidas de control y tratamiento de mosquitos transmisores de la enfermedad durante el periodo que el área esté en alerta. Así, debe intensificar las medidas contempladas en su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores transmisores del virus del Nilo occidental, no solo en los núcleos de población sino también en aquellos lugares o localizaciones situados a no más de 1,5 kilómetros identificados como focos larvarios o refugios de adultos.

La Delegación Territorial de Sanidad y Consumo de Sevilla ha informado de esta situación a los Ayuntamientos de Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río y Sevilla, y a la Diputación de Sevilla.

UN TOTAL DE 16 MUNICIPIOS EN ALERTA

Actualmente, son 16 los municipios andaluces declarados como área en alerta: Torredonjimeno en Jaén; Salobreña en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas en Málaga y Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa en la provincia de Sevilla.

Asimismo, se detectó circulación viral en Benacazón (Sevilla) y Bujalance (Córdoba), si bien el punto de captura se localizó a más de 1,5 kilómetros del núcleo urbano, por lo que no fue necesaria la declaración de área en alerta.

Hasta el momento, se han diagnosticado ocho casos leves y un caso neuroinvasivo de fiebre del Nilo Occidental este año en Andalucía, concretamente en las localidades de Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río, Aznalcázar y Sevilla, después de haber realizado estudios de laboratorio a 262 usuarios, despistaje de arbovirosis en 105 pacientes con meningitis víricas y 1.172 determinaciones para virus del Nilo Occidental en el cribado de donantes de sangre con resultado negativo.

Asimismo, se ha detectado circulación de VNO en dos aves silvestres en Andalucía, de un total de 219 analizadas, en una zona alejada de núcleos de población en el Parque Nacional de Doñana. Hasta el momento, no se ha detectado circulación del VNO en équidos durante la temporada actual.

Desde que se ha iniciado el periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado un total de 3.766 determinaciones en 220 trampas que, de momento, han resultado positivas: en Pulpí (Almería), Torredonjimeno (Jaén), Salobreña (Granada); Bujalance (Córdoba); Benacazón, Constantina, Coria del Rio, La Puebla del Río, incluyendo el paraje de la Dehesa de Abajo y el casco urbano, Almensilla, Aznalcázar, Gelves, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, Bollullos de la Mitación, San Juan de Aznalfarache y Villamanrique de la Condesa (Sevilla); y Las Lagunas, perteneciente al municipio de Mijas (Málaga).

Además, se está detectando un incremento progresivo de las densidades, de modo que la última semana se ha registrado una densidad abundante de mosquitos hembras transmisoras en La Puebla del Río, Coria del Río, Los Palacios y Villafranca, Isla Mayor, Villamanrique de la Condesa, Palomares del Río en la provincia de Sevilla y Mollina en la provincia de Málaga.

La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias cuenta con 134 trampas propias distribuidas por todas las provincias para realizar el seguimiento y control de la circulación del virus en mosquitos del género 'culex', principalmente 'culex pipiens' y 'culex perexiguus', y centraliza, además, los datos que arrojan las trampas de otras administraciones, como las diputaciones de Huelva, Sevilla y Córdoba, la Estación Biológica de Doñana del CSIC (EBD-CSIC) y la Unidad de investigación competitiva 'Zoonosis y enfermedades emergentes desde la perspectiva de Una salud' de la Universidad de Córdoba (Enzoem-UCO), de manera que recibe información de cerca de 220 trampas para la toma de decisiones sobre los niveles de riesgo de cada municipio o la declaración de un área en alerta municipal o área singular, en caso de que se detecte circulación del virus en un núcleo de población alejado al principal del municipio, como pedanías o entidades locales autónomas.

El Programa de FNO comunicó en marzo a todos los ayuntamientos andaluces el nivel de riesgo con el que comenzaban la temporada de alta circulación. Actualmente 122 municipios se encuentran en un nivel de riesgo alto: Almería seis, Cádiz 18, Córdoba 14, Granada cinco, Huelva 15, Jaén nueve, Málaga once y Sevilla 44. Los agentes de Salud Pública desplegados por todo el territorio han realizado 1.419 verificaciones en un total de 677 municipios. En 332 municipios se han revisado los imbornales y otros puntos de control.

Los equipos de Proyectos Locales de FNO (EPL-FNO) han realizado 2.833 acciones directas, en las que han participado 56.341 personas, e indirectas (cartelería, radio). En concreto, se han desarrollado 964 acciones comunitarias, 1.569 en centros escolares, 113 en colaboración con profesionales no sanitarios y 187 con profesionales sanitarios.