La UCI del Hospital Virgen Macarena de Sevilla sitúa las tasas de infección "debajo de los estándares internacionales"

Foto de la Unidad de Cuidados Intensivos del Virgen Macarena durante una intervención. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen Macarena, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, ha renovado recientemente los certificados de calidad 'Tolerancia Zero' y ha certificado que las tasas de infecciones nosocomiales se encuentran "por debajo del límite inferior recomendado por las sociedades científicas" en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Según ha expresado Junta de Andalucía en un comunicado, la UCI del referido centro cumple con los indicadores establecidos en los proyectos Bacteriemia Zero, Neumonía Zero, Resistencia Zero e ITU Zero que persiguen reducir la incidencia de infecciones nosocomiales en las unidades de cuidados intensivos de los centros hospitalarios.

Esta distinción supone un "reconocimiento al trabajo diario y constante de todos y cada uno de los profesionales de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen Macarena, por ofrecer una asistencia de calidad y segura, así como la labor de la Comisión de Control de Infecciones del Hospital y el apoyo de los equipos directivos", ha indicado el centro hospitalario.

Para conseguir esta acreditación, la Unidad de Cuidados Intensivos ha aplicado estrictos protocolos de buenas prácticas estandarizadas como la correcta higiene de manos y manipulación de dispositivos, lo que "ha logrado situar las tasas de infección por debajo de los estándares internacionales".

El reconocimiento 'Tolerancia Zero' ha sido avalado por el Ministerio de Sanidad, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) y la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (Seeiuc).

Así, ha sido entregado durante la celebración del último congreso nacional de las sociedades científicas Semicyuc y Seeiuc. En este mismo evento, el enfermero de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen Macarena Juan Gabriel Pérez ha logrado el premio al mejor póster otorgado por la sociedad científica por su proyecto sobre cuidados oculares en pacientes atendidos en la UCI.

De esta forma, el reconocimiento respalda a la UCI y certifica que las tasas de infecciones nosocomiales se encuentran por debajo del límite inferior recomendado por las sociedades científicas en cuanto a bacteriemia relacionada con uso de catéter (Proyecto Bacteriemia Zero), neumonía asociada a la utilización de ventilación mecánica (proyecto Neumonía Zero), bacterias multirresistentes tanto en infección como en colonización (Proyecto Resistencia Zero) e incidencia de infecciones del tracto urinario asociadas al sondaje uretral (ITU Zero). Asimismo la UCI dispone y cumple con el programa de Seguridad del Paciente.