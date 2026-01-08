La Unidad de Epilepsia Pediátrica del Virgen del Rocío de Sevilla realiza 28 cirugías durante su primer año

Profesionales de Neurocirugía Pediátrica, Neurofisiología y Neuropediatría ofrecen una atención integral - HUVR

SEVILLA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, celebra el primer aniversario de la Unidad de Epilepsia Pediátrica, un proyecto que en solo doce meses ha transformado radicalmente la atención a los niños con epilepsia en Sevilla y Huelva, convirtiendo al centro en referente andaluz en el abordaje integral de esta enfermedad.

La unidad nació en noviembre de 2024 con el impulso conjunto de los servicios de Neurocirugía Pediátrica, Neurofisiología y Neuropediatría. El equipo, que contaba con experiencia previa en cirugía de epilepsia, decidió formar la unidad con el objetivo de mejorar la accesibilidad y atención a estos pacientes, explica el centro hospitalario en una nota de prensa.

Durante este primer año, la unidad ha valorado a 44 pacientes que ya llegan filtrados de la consulta de Neuropediatría, así como procedentes de otros hospitales de la provincia de Sevilla y de la provincia de Huelva. Los casos que en las consultas se consideran candidatos para la cirugía de epilepsia llegan finalmente a la unidad. Desde la creación de la unidad se ha intervenido a 28 pacientes en tres tipos de cirugías: cirugías de resección curativas de epilepsia, cirugías de desconexión y cirugías de neuroestimulación mediante implantación de estimuladores vagales.

En este sentido, más del 70% de los pacientes salen de quirófano con la resolución de sus crisis epilépticas. Al respecto, la creación de la unidad ha posicionado al Hospital Universitario Virgen del Rocío como centro andaluz de referencia en epilepsia pediátrica, al nivel de otros centros nacionales e internacionales.

Hasta entonces, muchos pacientes debían ser remitidos a unidades de adultos o a hospitales de otras comunidades, ante la ausencia de una unidad de epilepsia especializada en pacientes pediátricos, retrasando diagnósticos y tratamientos en casos especialmente sensibles, como lactantes o niños con alta dependencia.

Este proyecto ha permitido que todos los niños candidatos a cirugía de epilepsia, independientemente de su edad o lugar de procedencia dentro del área sanitaria, tengan acceso a una valoración de alta complejidad por especialistas pediátricos cualificados.

Desde su puesta en marcha, la Unidad de Epilepsia Pediátrica ha celebrado sesiones clínicas multidisciplinares mensuales, lo que permite una valoración integral del paciente con epilepsia pediátrica y la elección adecuada de los tratamientos. Uno de los hitos estratégicos del proyecto ha sido la incorporación de la implantación de la estereoelectroencefalografía (SEEG), una técnica diagnóstica avanzada indispensable para localizar con precisión el foco epileptógeno en niños con epilepsia compleja.

La Unidad está coordinada por la neurocirujana pediátrica Gloria Moreno, y la componen también Mónica Rivero (Neurocirugía pediátrica); Rocío Vázquez, Esteban Nieto y Manuel Caballero (Neurofisiología); y las neuropediatras Beatriz Muñoz, Bárbara Blanco, Elena Arce, Mercedes Lobato, Marta Correa y María Muñoz.