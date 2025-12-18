Unidad de Formación del Virgen del Rocío de Sevilla logra certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Unidad de Formación del Virgen del Rocío logra certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Formación del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Junta de Andalucía, ha logrado la certificación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), un reconocimiento que avala "la excelencia de sus procesos formativos y su adecuación a los estándares más actuales de calidad".

Según una nota remitida por el centro hospitalario, la certificación se ha hecho efectiva el 1 de diciembre, culminando un proceso de revisión integral y actualización de todos los procedimientos de la unidad.

Para su obtención, la unidad ha superado con éxito los estándares de todos los bloques evaluados por la ACSA: pertinencia, objetivos, metodología, evaluación, organización y logística. Entre ellos, han destacado la correcta planificación de la oferta formativa según los objetivos estratégicos del sistema sanitario, la atención al alumnado durante el aprendizaje, la coherencia de las metodologías con los objetivos docentes y la adecuada disposición de recursos materiales y humanos.

De esta forma, la unidad de Formación del hospital sevillano ha alcanzado el nivel máximo del componente cualitativo. La Junta ha señalado que para este paso "ha resultado determinante" el desempeño del equipo de la unidad de Formación, integrado por nueve mujeres de distintas categorías de gestión, administrativas y técnicas.

"Su dedicación, profesionalidad y capacidad de coordinación ha permitido afrontar con éxito la actualización de los procedimientos y la mejora continua del modelo formativo, demostrando el compromiso y la excelencia que caracterizan este servicio", ha destacado.

La certificación permite a los profesionales acreditar actividades mediante el procedimiento abreviado, facilitando la certificación de su formación continuada. Además, las actividades formativas evaluadas a partir de ahora contarán con un componente cualitativo de 2,2, lo que supone "un incremento significativo del valor acreditativo y un reconocimiento directo a la calidad docente desarrollada por la unidad".