La Unidad de Lesión Medular del Virgen del Rocío de Sevilla recibe el certificado de Excelencia en Humanización

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, durante la visita la Unidad de Lesión Medular del Hospital Dr. Muñoz Cariñanos. A 25 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero en funciones de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha visitado este jueves la unidad de Lesión Medular del Hospital Universitario Virgen del Rocío, ubicada en el Muñoz Cariñanos, donde ha anunciado que ha recibido la Certificación de Buenas Prácticas de Humanización en Lesión Medular del Proyecto HU-CI y AENOR.

Tal y como ha explicado Antonio Sanz, esta unidad, que es "un referente a nivel nacional" junto a otros importantes centros como el de Toledo, se convierte en la primera unidad de Andalucía en recibir esta certificación de nivel y la tercera en España. Un reconocimiento muy importante, ha asegurado, "para una unidad que atiende cada año a cerca de 100 nuevos pacientes y realiza más de 750 revisiones médicas y de enfermería de pacientes en su fase crónica", según ha recapitulado la Junta en una nota.

De hecho, ha detallado, "más de 3.500 personas con una lesión medular han pasado por esta Unidad desde que se pusiera en marcha". Con esta distinción, ha subrayado el consejero, "se reconoce la alta especialización de sus profesionales, su trato humano y el apoyo de recursos tecnológicos de máxima calidad".

En este sentido, Sanz ha anunciado además que "antes de que acabe el año vamos a incorporar un equipo para el entrenamiento de la marcha con suspensión parcial del peso corporal tras una inversión de más de 100.000 euros".

Asimismo, el titular de Sanidad ha señalado que en el año 2022 la unidad se trasladó al nuevo Hospital Muñoz Cariñanos, lo que "supuso un hito y una mejora en la atención a los pacientes, con unos espacios mejor adaptados y más humanizados".

Actualmente cuenta con 20 camas de hospitalización en habitaciones individuales y adaptadas, lo que favorece el acompañamiento familiar y en ella llevan a cabo los diferentes programas de rehabilitación integral.

La Unidad dispone de otras 17 camas de hospitalización en el Hospital de Rehabilitación y Traumatología del Virgen del Rocío. El equipo que conforma esta unidad, ha destacado el consejero en funciones, "ofrece tratamiento personalizado, ya que cada paciente es único".

"En ella trabajan médicos rehabilitadores, enfermeras, TCAEs, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, psicólogos, celadores, trabajadores sociales, administrativos y otros especialistas que se requieren para abordar las distintas complicaciones que se puedan presentar, garantizando, ha asegurado Antonio Sanz, "esta atención especializada a la alta complejidad".

Desde la Consejería, ha incidido Antonio Sanz, "venimos trabajando para mejorar la atención en este proceso". En 2024, se creó el Comité Autonómico para la Coordinación Asistencial en Red de la Atención a las Personas con Lesión Medular en Andalucía (Caralem). Gracias al trabajo realizado en el seno de este comité, ha explicado, "evitamos que los pacientes tengan que ser derivados a otras comunidades autónomas salvo indicación clínica. Además, se garantiza la equidad en el acceso a los centros y la continuidad asistencial, especialmente con su equipo de Atención Primaria".

Ahora, además, "trabajamos para incorporar en la cartera de servicios de esta Unidad la atención a la lesión medular alta ventilodependiente para toda Andalucía, un paso más para garantizar una atención de calidad", ha valorado.

El consejero ha explicado también que el objetivo de la Consejería es "trabajar también en la prevención" y ha recordado que según la OMS, cada año entre 250.000 y 500.000 personas en todo el mundo sufren una lesión medular. En España, se estiman entre 800 y 1.000 nuevos casos anuales, mientras que la cifra estimada en Andalucía es de entre 150 y 170 casos al año.

Por eso, en el marco del Plan Integral de Atención a la Accidentabilidad de Andalucía, "venimos impulsando diferentes campañas de sensibilización y prevención relacionadas con los accidentes de coche y moto en jóvenes, o las lesiones por zambullidas. Porque la realidad es que muchas de estas lesiones son evitables si se incorporan gestos básicos de seguridad".

AMPLIACIÓN DE LA CARTERA DE SERVICIOS EN EL MUÑOZ CARIÑANOS

Durante su visita, Antonio Sanz ha puesto en valor también los avances en la cartera de servicios y la asistencia que se presta en el antiguo Hospital Militar que, ha asegurado, "se ha convertido en un apoyo estratégico, especialmente en momentos de alta presión asistencial, para los tres grandes hospitales de Sevilla".

Respecto a los datos de actividad de 2025, ha detallado el consejero, se produjeron 4.866 ingresos de pacientes, 25.874 consultas (el doble que en 2024), 8.301 cirugías, 8.865 pruebas funcionales (el doble que en 2024) y 4.150 pruebas diagnósticas de imagen (el triple que el 2024).

Además, tras una ampliación de plantilla en marzo, en la actualidad son más de 738 los trabajadores que desarrollan su actividad diariamente en este hospital. El Hospital cuenta actualmente con unidades como las de trastornos de conducta alimentaria; hospitalización de salud mental, atención integral a la fibrosis quística, o la de cuidados paliativos.

Además de hospitalización de neumología, 10 quirófano, 2 TAC y Resonancia Magnética Nuclear de alta gama. "Este es el presente de un hospital pero seguimos dando pasos", ha asegurado el consejero, que ha adelantado que la unidad de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) del Hospital Universitario Virgen del Rocío se trasladará próximamente al Hospital Muñoz Cariñanos.

Además, en el servicio de Farmacia se acaban de habilitar dos salas blancas. Los trabajos han contado con una inversión de 617.444 euros y, ha destacado Antonio Sanz, "han permitido transformar dos estancias existentes en salas de ambiente controlado, adaptadas a los requisitos técnicos aplicables a este tipo de espacios en el ámbito hospitalario". Por último, el consejero ha afirmado que el Muñoz Cariñanos acogerá el futuro centro de protonterapia en Sevilla, cuyas obras están ya adjudicadas por 20,8 millones de euros.

El consejero ha estado acompañado en su visita por Nicolás Navarro, viceconsejero de Sanidad y Consumo; Silvia Pozo, delegada territorial de Sanidad y Consumo en Sevilla; Nieves Romero, directora gerente del Hospital Virgen del Rocío; José Antonio Expósito, director de la Unidad Provincial de Rehabilitación; Gabriel Heras La Calle, director de Proyecto HU-CI y presidente de la Fundación Humanizando la Sanidad; Antonio Pérez Carreño, director territorial de Andalucia y Extremadura de AENOR, y María José Villa Arranz, directora de Marketing de Hollister.