La Universidad de Texas (EEUU) selecciona a Farmacia Hospitalaria del Valme como modelo de excelencia para su alumnado

Visita del alumnado de la Universidad norteamericana de Texas a Farmacia Hospitalaria del Valme - HUV

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Farmacia de la Universidad norteamericana de Texas ha vuelto a elegir al Hospital Universitario de Valme, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, como una de las principales referencias españolas en este ámbito. Por cuarto año consecutivo, un grupo de estudiantes y docentes de esta institución académica ha visitado el centro sevillano para profundizar en el funcionamiento del sistema farmacéutico hospitalario español y conocer de primera mano iniciativas innovadoras desarrolladas por sus profesionales.

Esta actividad forma parte de un programa formativo internacional que permite a los universitarios analizar distintos modelos de organización farmacéutica y comparar la práctica asistencial española con la estadounidense. Dentro de su recorrido académico por nuestro país, el Hospital de Valme constituye una de las paradas estratégicas gracias a su trayectoria en calidad asistencial y a su liderazgo en la implantación de estándares de excelencia, destaca en un comunicado.

Entre ellos destaca el sello 'Q-PEX', promovido por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), que certifica la calidad de la atención farmacéutica a pacientes externos. El grupo visitante, integrado por estudiantes de Farmacia acompañados por profesorado universitario, ha sido recibido por la jefa del Servicio de Farmacia, Esther Márquez, y ha contado con la coordinación del farmacéutico especialista Ramón Morillo.

Durante la jornada, los participantes han conociedo la estructura organizativa y asistencial del servicio, así como el papel que desempeñan los farmacéuticos hospitalarios en la atención integral al paciente.

VISIÓN INTEGRAL DE LA FARMACIA HOSPITALARIA

El programa ha incluido un recorrido por diferentes áreas estratégicas del servicio, entre ellas las consultas externas de atención farmacéutica, la Unidad de Mezclas Intravenosas, los sistemas de distribución y dispensación de medicamentos, así como el área de Farmacia Oncohematológica.

Asimismo, se han abordado aspectos relacionados con la actividad docente, la formación de especialistas internos residentes (FIR) y el trabajo multidisciplinar que caracteriza la práctica clínica actual.

La visita se ha completado con diversas sesiones técnicas impartidas por profesionales del propio servicio, quienes compartieron experiencias y proyectos desarrollados en ámbitos como las enfermedades inmunomediadas, las patologías víricas, la farmacoterapia oncohematológica, la protocolización de tratamientos, la seguridad en la preparación de medicamentos estériles y los sistemas de distribución farmacéutica hospitalaria.

El responsable de la consulta de Atención Farmacéutica en Patologías Víricas, Ramón Morillo, ha destacado la relevancia de este tipo de encuentros para favorecer el intercambio de conocimiento entre instituciones sanitarias y académicas de distintos países.

"Mantener durante cuatro años consecutivos el interés de una universidad de prestigio internacional supone un reconocimiento al trabajo que desarrollan nuestros profesionales y una oportunidad para compartir experiencias que contribuyen a seguir avanzando en la mejora de la atención al paciente", ha añadio.

Por su parte, Esther Márquez ha subrayado que esta nueva visita internacional refleja el compromiso del Servicio de Farmacia del Hospital de Valme con la innovación, la excelencia y la mejora continua. En este sentido, recordó que el objetivo del equipo es seguir consolidando un modelo asistencial que combine calidad, seguridad y humanización, tanto en la atención a los pacientes como en las áreas de docencia e investigación.