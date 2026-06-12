El Virgen Macarena de Sevilla aprueba su Plan Operativo de Igualdad para la respaldar la igualdad en la plantilla

Plan de Igualdad del SAS en el Virgen Macarena de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha impulsado su Plan Operativo de Igualdad, una iniciativa que persigue la "implantación, desarrollo y consolidación de medidas de igualdad entre los profesionales del centro".

Según ha detallado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, la aprobación de dicho Plan se ha llevado a cabo durante una sesión de la Comisión de Igualdad del hospital por unanimidad, que está integrada por representantes de la dirección del centro, sindicatos y unidades implicadas.

El Plan Operativo de Igualdad es la herramienta de planificación diseñada para el impulso de acciones específicas y concretas que vayan dirigidas a fortalecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, promover la sensibilización en igualdad y fortalecer la incorporación transversal de la perspectiva de igualdad en la actividad del hospital.

El Plan de Igualdad del SAS establece 47 medidas, de las que 18 son de acción directa en los centros asistenciales y se recogen en los planes operativos.

Con la aprobación del Plan Operativo de Igualdad, el Hospital Universitario Virgen Macarena se convierte en el primer centro hospitalario en el conjunto del SAS en disponer de una estrategia propia y adaptada a sus circunstancias, avanzando en su compromiso de implantar de manera efectiva actuaciones que contribuyan a consolidar espacios de trabajo más igualitarios.

El diagnóstico en materia de igualdad realizado sobre la plantilla de profesionales pone de manifiesto, según la Junta, una alta feminización del conjunto de la plantilla. Actualmente, la plantilla está integrada por más de 6.000 profesionales, de los que el 72% son mujeres y el 28 % son hombres.