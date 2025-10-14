El Virgen Macarena de Sevilla lidera diferentes investigaciones sobre prevención y recuperación del ictus con salicornia

Paciente caminando en el pasillo electrónico del Hospital Virgen Macarena de Sevilla en imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena ha llevado a cabo diversos estudios sobre los efectos positivos que tiene el consumo de salicornia, una planta abundante las marismas de Andalucía y rica en polifenoles con potenciales propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, en la prevención del ictus. "Los resultados apuntan a beneficios claros, reducción del colesterol LDL y de la homocisteína y regulación de las cifras de presión arterial, factores de riesgo vascular clave en el ictus", han señalado sus responsables.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, durante este proceso de estudio los neurólogos del centro hospitalario han descubierto que la salicornia también tiene efectos recuperadores sobre quienes han sufrido un ataque isquémico transitorio (AIT) o un ictus lacunar.

Así, su consumo parece favorecer tanto la recuperación motora como cognitiva. "Se ha podido observar que los pacientes que consumen el extracto de salicornia mejoran su velocidad y consiguen recorrer más distancia que aquellos que no la tomaban", han afirmado quienes encabezan esta investigación.

Los hallazgos de las diferentes investigaciones que ha encabezado el hospital sevillano han derivado en el emprendimiento de un estudio multicéntrico nacional cuyo investigador principal es el jefe de Servicio de Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena, Joan Montaner, según ha señalado la institución.

Este nuevo estudio evaluará el impacto de la administración de estos compuestos en la cognición de paciente que hayan sufrido un ictus. El papel del Hospital Universitario Virgen Macarena en la investigación de los efectos positivos de este complemento nutricional ha hecho, según ha incidido el citado comunicado, que profesionales como la coordinadora de la Unidad de Ictus del centro hospitalario, Soledad Pérez, "sean voces autorizadas a nivel internacional exponiendo los resultados preventivos y recuperadores del consumo de extracto de salicornia" en eventos como el Congreso Europeo de Ictus o el Congreso Mundial de Ictus.

"La salicornia y sus polifenoles suponen una esperanzadora estrategia nutricional natural para proteger la salud del cerebro y de los vasos sanguíneos, abriendo la puerta a nuevas formas de prevención y recuperación en enfermedades cerebrovasculares", ha afirmado la facultativa.

Además, para evaluar la mejora motora en los pacientes que habían padecido ictus y consumieron, o no, extracto de salicornia se midió la marcha de los pacientes en una Pasillo Electrónico Portátil. Este pasillo de análisis de marcha, "único en España y ubicado en el Hospital de San Lázaro que depende del Área Hospitalaria Virgen Macarena", incorpora la "más alta tecnología" con casi 30.000 sensores.

A lo largo de los casi 9 metros que tiene de longitud se miden los parámetros espacio-temporales de la marcha, incluyendo la velocidad, de manera que cuando el paciente camina, el sistema captura la geometría y disposición de cada huella en función del tiempo. Así, proporciona resultados de inmediato, permitiendo la visualización dinámica relativa de la distribución de la presión y del centro de presión.

La investigación emprendida por la Neurología del Hospital Universitario Virgen Macarena también está explorando la eficacia en otras patologías vasculares cerebrales como el Cadasil, una enfermedad genética minoritaria que afecta a los vasos sanguíneos cerebrales y que, actualmente, no tiene ningún tratamiento específico.