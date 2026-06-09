El Virgen Macarena de Sevilla ofrece un programa de Salud Mental de atención hospitalaria en domicilio

Profesional de la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen Macarena camino del domicilio de un paciente - CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias ha puesto en funcionamiento un programa de atención hospitalaria en el domicilio de pacientes de Salud Mental con crisis aguda.

Según ha detallado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa, Esta "innovadora" iniciativa revierte, a partir de la asistencia sanitaria intensiva en el entorno domiciliario del propio paciente, en una atención "más personalizada y más humanizada" que, no sólo pretende evitar una posible hospitalización, sino que permite un proceso de reversión de estos episodios con el apoyo de familiares.

De esta manera, para garantizar una atención equivalente a la hospitalaria, el programa cuenta con un equipo profesional especializado en distintas disciplinas como psiquiatría, enfermería especializada en salud mental, trabajo social o terapia ocupacional que realizan visitas diarias si es preciso, manteniendo un seguimiento "intensivo" durante un periodo medio estimado de 21 días.

Asimismo, el programa también promueve la "continuidad asistencial", de manera que a través de esta iniciativa del centro hospitalario se procura que, tras la fase aguda, el paciente continúe su tratamiento de manera coordinada dentro de la red de recursos de Salud Mental del Sistema Sanitario Público.

En definitiva, este modelo considera la residencia del paciente como un activo terapéutico que, según han atestiguado profesionales de la Unidad de Salud Mental del Hospital, "facilita evaluaciones más precisas y un reaprendizaje de las rutinas cotidianas", evitando el "riesgo de fracaso" que, a veces , ocurre al trasladar los logros obtenidos en el hospital al entorno real del paciente.

En esa línea, han asegurado que al tratar la crisis en el contexto vital de la persona, "se respeta su autonomía y fomenta una recuperación más natural".