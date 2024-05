El Virgen Macarena de Sevilla participa en la organización de la 'XXI Reunión Anual de Insuficiencia Cardíaca'

SEVILLA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Cardiología del Hospital Universitario Virgen Macarena está participando en la organización de la 'XXI Reunión Anual de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología' que se celebrará en Sevilla entre los días 23 y 25 de mayo y que reunirá a más de 500 profesionales de todo el país.

Este evento de carácter científico cuenta en el seno de su comité organizador con el coordinador de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca Especializada e Hipertensión Pulmonar del Hospital Virgen Macarena, Alejandro Recio, que preside además esta asociación, según ha informado el hospital en una nota de prensa.

En el encuentro se abordarán diversas cuestiones de actualidad en el amplio campo de la insuficiencia cardiaca. Desde el análisis de diferentes estrategias multidisciplinares centradas en la prevención primaria de la enfermedad a novedades terapéuticas y los nuevos desafíos que se plantean en su manejo, especialmente en pacientes de elevada complejidad como es el cardio-renal o el cardio-oncológico.

Igualmente se debatirá sobre la estrecha relación entre insuficiencia cardíaca e hipertensión pulmonar. Además de los aspectos clínicos se abordarán otras cuestiones como la gestión de la enfermedad, evaluándose el impacto de la transformación digital y debatiendo sobre nuevos modelos transversales de atención sanitaria y el papel a desarrollar por clínicos y gestores.

'NO DEJES QUE SE APAGUE'

Además, en el seno de este encuentro se presentará la campaña de concienciación sobre la insuficiencia cardíaca impulsada por la Sociedad Española de Cardiología y la Fundación Española del Corazón, bajo el lema 'No dejes que se apague' y en la que se advierte de la necesidad de consultar con su médico de referencia ante determinados síntomas como falta de aire, palpitaciones o cansancio. Precisamente, el Hospital Virgen Macarena iluminará de rojo su fachada los días 23 y 24 para unirse a esta campaña de concienciación.

Para el cardiólogo del Hospital Virgen Macarena Alejandro Recio, "síntomas como la falta de aire con esfuerzos habituales, hinchazón de pies y abdomen, palpitaciones y mareos deben alertarnos de la posibilidad de sufrir insuficiencia cardiaca". Recio insiste además en que se trata de la primera causa de ingresos hospitalarios en mayores de 65 años, "si bien contamos con tratamientos que pueden mejorar el pronóstico de manera muy importante siempre que actuemos a tiempo, de ahí la importancia de consultar ante la presencia de síntomas".

Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son un conjunto de trastornos que afectan al corazón y a los vasos sanguíneos. Estas enfermedades incluyen la hipertensión arterial, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovascular, entre otras.

La insuficiencia cardiaca es una condición crónica en la cual el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo. Los expertos recalcan que es importante entender que la insuficiencia cardíaca no significa que el corazón deje de latir, sino que no está funcionando tan eficientemente como debería.

La insuficiencia cardiaca es un problema de salud pública en Andalucía, siendo la enfermedad cardiovascular con mayor prevalencia en la población andaluza, lo que conlleva un elevado número de ingresos y consultas hospitalarias derivadas por esta patología. Se estima que solo en Andalucía, más de 140.000 personas pueden sufrir de insuficiencia cardíaca.

UNIDAD DE INSUFICIENCIA CARDÍACA

El Hospital Universitario Virgen Macarena cuenta con una unidad específica de Insuficiencia Cardíaca Especializada e Hipertensión Pulmonar Multidisciplinar, en la que se ofrece una atención integral a estos pacientes. En esta atención integral destaca la labor de la enfermería como pieza clave de este tipo de unidades, resaltando la labor de la enfermera Alicia Alcalde que forma parte de esta Unidad.

En 2023, los profesionales de la Unidad atendieron a más de 1.400 pacientes, 220 nuevos casos de insuficiencia cardíaca, con más de 4.500 consultas programadas y urgentes tanto médicas como de enfermería. Además, la Unidad desarrolla múltiples líneas de investigación sobre insuficiencia cardiaca para mejorar su abordaje y tratamiento.