El Virgen del Rocío participa en un ensayo clínico internacional que mejora la supervivencia del cáncer de mama

Profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocio de Sevilla - HUVR

SEVILLA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha participado en un ensayo clínico internacional según el cual la combinación de dos medicamentos mejora de forma significativa la evolución del cáncer de mama triple negativo avanzado, uno de los subtipos más agresivos de esta enfermedad.

El hospital sevillano ha sido el centro que más pacientes ha aportado de España a este estudio internacional. En concreto, se trata del ensayo clínico de fase 3 Ascent-04/Keynote-D19, y ha incluido a 443 pacientes con cáncer de mama triple negativo avanzado o metastásico, positivo para PD-L1 y sin tratamiento previo, detalla en un comunicado.

La propuesta terapéutica ha consistido en combinar por primera vez estos medicamentos: el Sacituzumab Govitecan con el Pembrolizumab. Una apuesta que ha sido avalada por la prestigiosa publicación científica The New England Journal of Medicine. Los resultados muestran que las pacientes tratadas con esta pauta alcanzaron una supervivencia libre de progresión mediana de 11,2 meses, frente a los 7,8 meses en aquellas que recibieron quimioterapia más el Pembrolizumab. Esto supone una reducción del 35 por ciento en el riesgo de progresión o muerte.

Además, el 60% de las pacientes tratadas con la nueva combinación experimentó una reducción significativa del tumor, frente al 53% del grupo de quimioterapia. A estos buenos resultados hay que añadir que las respuestas también fueron significativamente más duraderas: la duración media de la respuesta fue de 16,5 meses, casi el doble que con el tratamiento estándar.

Según los autores del estudio, entre los que se encuentra el doctor Javier Salvador Bofill, jefe del Servicio de Oncología Médica del Virgen del Rocío, estos resultados suponen un avance relevante y refuerzan el potencial de Sacituzumab Govitecan como opción de tratamiento en fases más tempranas de la enfermedad avanzada.

Entre los demás autores del trabajo se encuentran profesionales de centros de alto prestigio internacional en relación con el cáncer (Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, la Universidad de Melbourne y del Queen Mary University of London, entre otros).

MEJORA DE LA SUPERVIVENCIA

Aunque los datos de supervivencia global aún no son definitivos, los investigadores destacan que la combinación no solo retrasa la progresión de la enfermedad, sino que también permite mantener el tratamiento durante más tiempo, ya que se registraron menos interrupciones por efectos adversos en comparación con la quimioterapia convencional.

El perfil de seguridad observado se ajusta con el ya conocido de ambos fármacos y no se identificaron nuevos problemas de seguridad. Los efectos secundarios graves fueron similares en ambos grupos, pero las pacientes tratadas con Sacituzumab Govitecan tuvieron menos abandonos del tratamiento.

El cáncer de mama triple negativo representa aproximadamente el 15% de los casos y tiene un pronóstico especialmente desfavorable en fases avanzadas, con una supervivencia a cinco años en solo el 15% de los casos. Hasta la fecha, esta terapia, (Sacituzumab-Govitecan-SG), está indicada en el cáncer de mama triple negativo tras dos líneas de tratamiento.

Los resultados de este estudio demuestran que la combinación de SG con Inmunoterapia como primer tratamiento es superior a la quimioterapia convencional con inmunoterapia lo que significa puede cambiar el tratamiento estándar en primera línea en cáncer de mama triple negativo metastásico. Este cambio de paradigma es lo que le ha llevado a publicarse en una de las revistas clínicas más prestigiosas del mundo (The New England Journal of Medicine).