El Virgen del Rocío de Sevilla adapta un área para la atención de pacientes pediátricos con enfermedades raras

Obras en el Virgen del Rocío para adaptar un área para atender a pacientes pediátricos con enfermedades raras. - HUVR

SEVILLA, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, tiene previsto iniciar en los próximos días obras de adaptación para la implantación, en un ala del Hospital Infantil, de un área de habitaciones de hospitalización así como zonas de trabajos asistenciales para la unidad para la atención integral de pacientes pediátricos con enfermedades raras (EERR).

En concreto, la actuación se desarrollará en la planta segunda, ala 2, del Hospital Infantil, dentro del citado complejo hospitalario, y supone un nuevo avance en la mejora de las infraestructuras asistenciales destinadas a pacientes de alta complejidad clínica y terapéutica. Las obras comenzarán durante la tercera semana de este mes de mayo y cuentan con un presupuesto de adjudicación de 1.386.851 euros, detalla en un comunicado.

El proyecto contempla la reforma integral de una superficie construida de 565 metros cuadrados, con una superficie útil de 460,20 metros cuadrados, conforme al proyecto de ejecución redactado por el equipo de arquitectura responsable de la actuación. El nuevo espacio asistencial ha sido concebido para responder a las necesidades específicas de pacientes pediátricos con enfermedades raras, mediante un modelo basado en tres pilares fundamentales: alta tecnología diagnóstica, máxima flexibilidad clínica y humanización de los espacios.

El programa funcional prevé la creación de diez habitaciones de hospitalización con aseos individuales adaptados, un hospital de día con cuatro puestos asistenciales, área de control y estar de enfermería, sala de procedimientos, espacios de trabajo multidisciplinar y distintas dependencias de apoyo y circulación común.

La intervención supone una reforma interior completa del área, sin modificación del volumen edificatorio ni de los parámetros urbanísticos del inmueble. Los trabajos incluyen cambios en la distribución de espacios, renovación de revestimientos y carpinterías, mejora de acabados interiores y adecuación funcional de las instalaciones, con el objetivo de crear un entorno más confortable, eficiente y adaptado tanto a las necesidades de los profesionales como de los pacientes y sus familias.

El proyecto forma parte de la estrategia de incorporación de un área específica de enfermedades raras y de baja prevalencia en el Hospital Infantil, consolidando un modelo asistencial orientado a la atención multidisciplinar, la rehabilitación integral y el acompañamiento continuado de pacientes y familias.

El diseño arquitectónico responde además a las particularidades de estas patologías, priorizando la humanización del entorno asistencial mediante la integración de habitaciones individuales en una única planta, evitando la dispersión de los pacientes por diferentes áreas del hospital y favoreciendo una atención más coordinada.

Esta organización permitirá optimizar tiempos diagnósticos, circuitos asistenciales y disminuir el impacto del denominado 'peregrinaje del paciente', una de las principales dificultades asociadas a las enfermedades raras. Asimismo, la nueva unidad incorporará estancias polivalentes preparadas para la administración de terapias avanzadas y procedimientos de alta complejidad.

Con esta actuación, el Hospital Virgen del Rocío refuerza su apuesta por una asistencia pediátrica altamente especializada, innovadora y centrada en las necesidades clínicas, emocionales y sociales de los pacientes y sus familias.