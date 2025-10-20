El Hospital Virgen del Rocío de Sevilla hará 1.800 radiografías de cribado de cáncer de mama antes del 15 de noviembre

Archivo - Una señora con ayuda de una enfermera se hace una mamografía gratuita en Quirónsalud Infanta Luisa por el Día Internacional del Cáncer de Mama a 19 de octubre 2021 en Sevilla, Andalucía.- Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado este lunes que el Virgen del Rocío ya tiene citadas y realizará antes del 15 de noviembre 1.800 mamografías pendientes del cribado de cáncer de mama a mujeres cuyas primeras pruebas arrojaron un resultado "no concluyente".

En declaraciones a los medios, Antonio Sanz ha asegurado que, gracias a una "transformación profunda y ejemplar" de la unidad de mama del hospital sevillano "en un tiempo record además", la Junta va a cumplir con su compromiso de dar una respuesta "ágil" a las mujeres afectadas por los retrasos en las pruebas del cribado.

Del mismo modo, todas las ecografías de cribado están citadas antes del 30 de noviembre, quedando pendientes 265, todas correspondientes a 2025 y dentro de los rangos recomendados por los radiólogos. "En total, se han gestionado más de 2.600 pruebas, de las cuales más de 700 ya están citadas", ha dicho Antonio Sanz.

Esa fecha, la del 30 de noviembre, es la que se dio la Consejería ahora de Sanidad para resolver el atasco de las pruebas en el programa de detección precoz del cáncer de mama. Un programa que la Junta reforzará con doce millones de euros y algo más de 100 profesionales. De hecho, el consejero Antonio Sanz ha confirmado la incorporación a la unidad de mama del Virgen del Rocío de nuevas radiólogas, técnicos de rayos, personal de enfermería y administrativas, además de una residente ya integrada en la actividad "con supervisión". Este refuerzo ha permitido "aumentar la capacidad asistencial y agilizar las citaciones".

En su intervención para los medios, el titular de Sanidad ha asegurado que "todas" las reclamaciones que han llegado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) "se están respondiendo" y que, incluso, se han recibido "felicitaciones" por la respuesta de la Administración sanitaria. En el capítulo de infraestructuras, ha asegurado que "ya está en marcha el proyecto de obra para la unidad de diagnóstico avanzado de mama en el Hospital Muñoz Cariñanos" con la que dar "un salto de calidad" en esta materia".

El consejero Sanz ha destacado que la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha sufrido un cambio en el modelo asistencial y una "reorganización completa" del servicio "en un tiempo récord". Igualmente, ha señalado que se ha puesto en marcha una remodelación del circuito asistencial, "avanzando de ese modo hacia la atención en un acto único de las mujeres procedentes de cribado".

Además, se están formando los profesionales en tecnología de la información para mejorar la explotación y la gestión de los datos y se han incorporado nuevos profesionales al programa con el objetivo de distribuir las cargas, ha añadido el consejero.