La Junta destaca la reorganización completa de la unidad de mama del Virgen del Rocío de Sevilla "en tiempo récord"

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud, Antonio Sanz, ha destacado este lunes que la unidad de mama del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla ha sufrido un cambio en el modelo asistencial y una "reorganización completa" del servicio "en un tiempo récord".

Así lo ha expresado el también consejero de la Presidencia en una atención a medios donde ha señalado al respecto que se ha puesto en marcha una remodelación del circuito asistencial, "avanzando de ese modo hacia la atención en un acto único de las mujeres procedentes de cribado".

Además, se están formando los profesionales en tecnología de la información para mejorar la explotación y la gestión de los datos y se han incorporado nuevos profesionales al programa con el objetivo de distribuir las cargas, ha añadido el consejero.

Asimismo, Sanz ha afirmado que "ya está bien de impartir lecciones sobre sanidad y de usar el cáncer y a las mujeres para intentar dañar al gobierno de Moreno" en clara alusión a las críticas vertidas desde la oposición; en especial, desde el el PSOE, tras los fallos en el cribado del cáncer de mama.

"No se puede desprestigiar al sistema, no se puede atacar a los profesionales como lo está haciendo el Partido Socialista y la candidata Montero --secretaria general del PSOE-A--. Justo, precisamente, quien pasará la historia como la consejera de Sanidad de los recortes".

En relación a esto último, Sanz ha recordado los "recortes en esa etapa en el presupuesto de 1.500 millones y en profesionales en la sanidad pública, con 7.500 profesionales menos, y los 500.000 pacientes en listas de espera que se taparon, se ocultaron en los cajones durante la etapa del Partido Socialista", ha añadido el consejero de Salud.