El Virgen del Rocío en Sevilla imparte 45 de los 165 cursos formativos que se prevé realizar antes de que acabe el año

SEVILLA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Formación del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha organizado más de 45 cursos en el primer semestre con la previsión de que el año termine habiendo celebrado 165 actividades formativas en total.

Alrededor de 750 profesionales sanitarios, de gestión y servicios del Sistema Sanitario Público de Andalucía han completado estas acciones, dirigidas a "la mejora continua de las competencias, la actualización permanente y la adquisición de nuevas técnicas o herramientas de trabajo y el refuerzo de habilidades transversales, organizativas y preventivas", según informa una nota de la Junta de Andalucía.

La organización de cursos 'online', han sido 20, además, también se han ofertado otros 15 cursos de modalidad presencial y 10 en formato semipresencial, para así facilitar la conciliación del horario laboral de los profesionales con estas actividades.

De esta forma, han sido más de 700 horas y 1.050 plazas las que se han ofrecido en total en el ámbito de la práctica clínica, habilidades relacionales, urgencias, enfermería, anestesia, pedriatría y salud mental, entre otros.

Entre los cursos han destacado el de abordaje integral de la inducción del trabajo de parto; la actuación de enfermería ante emergencias obstétricas; oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) y ecocardiografía neonatal. Asimismo, en actualización de los cuidados del recién nacido sano y de baja complejidad, así como en soporte vital avanzado pediátrico y neonatal.