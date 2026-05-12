El Virgen del Rocío de Sevilla lidera el traslado de un bebé a un hospital de Londres para un trasplante

Equipo de profesionales sanitarios de Pediatría que han participado en el traslado de un bebé a un hospital de Londres para un trasplante de timo, a las puertas del Infantil del Virgen de Rocío. - HUVR

SEVILLA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha liderado el diagnóstico, la preparación clínica y el traslado internacional de una paciente pediátrica con 'síndrome Charge' para someterse a un trasplante de timo en el Great Ormond Street Hospital de Londres. Este es uno de los dos únicos centros del mundo donde se realiza este procedimiento altamente especializado.

El síndrome 'Charge' es una enfermedad genética rara que provoca múltiples malformaciones congénitas y que, en los casos más graves, puede asociarse a ausencia de timo y déficit completo de linfocitos T., explica el centro hopitalario en un comunicado.

Se trata, por tanto, de una alteración inmunológica extremadamente severa que compromete gravemente la supervivencia de los pacientes por el elevado riesgo de infecciones. La paciente, de apenas unos meses de vida, fue intervenida el pasado 13 de marzo de 2026 en Londres sin complicaciones y regresó a Sevilla el 19 de abril.

Los profesionales del Hospital Universitario Virgen del Rocío la atendieron posteriormente en el Hospital Infantil donde continuó unos días ingresada presentando una evolución favorable y situación clínica estable. Por este motivo, a finales del mes pasado fue dada de alta.

Este caso constituye un "ejemplo excepcional de coordinación multidisciplinar e internacional" y pone de manifiesto el "papel diferencial" del Hospital Virgen del Rocío en el abordaje de patologías complejas y ultrarraras.

La identificación de este tipo de pacientes requiere, por un lado, equipos altamente especializados capaces no solo de alcanzar el diagnóstico preciso y de sostener un abordaje clínico continuado, intensivo y multidisciplinar que permita mantener la estabilidad y supervivencia de la paciente hasta que pueda encontrarse en condiciones óptimas para acceder a la opción terapéutica del trasplante, sino también de activar circuitos internacionales de derivación y tratamiento para los casos que no pueden ser atendidos en otros centros españoles.

Por otro, que los especialistas sevillanos estén al tanto de los avances clínicos y publicaciones científicas internacionales, además de mantener contacto permanente con otros iguales que desarrollen su labor en otros centros sanitarios o sean miembros de las redes europeas de investigación.

Actualmente, el trasplante de timo solo se realiza en dos hospitales de referencia mundial: el Great Ormond Street Hospital de Londres y la Duke University, en Estados Unidos. La paciente atendida por el Virgen del Rocío es la segunda paciente española y la primera de Andalucía trasladada a Londres para recibir este tratamiento.

COORDINACIÓN CLÍNICA Y LOGÍSTICA

La coordinación clínica y logística del procedimiento ha requerido meses de trabajo conjunto entre distintos especialistas del Hospital Universitario Virgen del Rocío. En concreto, incluye a profesionales de Neonatología, Cuidados Intensivos Pediátricos, Inmunología Pediátrica, Infectología, Digestivo Pediátrico, Cardiología, Cirugía Cardiotorácica, Fisioterapia, Cuidados Paliativos y otras subespecialidades implicadas, además de la colaboración estrecha con el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva.

Tras el trasplante, la paciente se encuentra actualmente en fase de espera de la reconstitución inmunológica. Este proceso complejo requiere entre seis y doce meses para comprobar la funcionalidad del tejido tímico trasplantado, y la recuperación progresiva del sistema inmunitario. Como parte del seguimiento, el próximo mes está prevista la realización de una biopsia del timo trasplantado en el propio Hospital Universitario Virgen del Rocío.

Esta intervención contará con la participación del equipo quirúrgico del hospital londinense, que se trasladará como parte del proceso a Sevilla para trabajar conjuntamente con los profesionales del Hospital Infantil. Esta es una nueva muestra de la importancia de la cooperación internacional que se requiere en casos tan complejos como el descrito para prestarles una atención excelente.

El seguimiento posterior continuará realizándose de forma multidisciplinar en Sevilla. Así incluirá controles estrechos por parte del equipo de Inmunología del Hospital Infantil y del resto de especialidades implicadas, con el objetivo de monitorizar la evolución clínica y la recuperación inmunológica de la paciente.