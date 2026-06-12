El Virgen del Rocío de Sevilla, premiado por un avance en inteligencia artificial para diagnosticar el melanoma

Premio a la Mejor Comunicación Oral a profesionales del Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío ha obtenido el Primer Premio a la Mejor Comunicación Oral en el 53º Congreso Nacional de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) por un "innovador trabajo que aplica inteligencia artificial avanzada al diagnóstico del melanoma".

Según ha resaltado la Junta de Andalucía en una nota de prensa, el estudio fue seleccionado entre más de 700 comunicaciones orales y pósteres científicos presentados durante el congreso, que reunió a más de 2.200 dermatólogos de toda España.

La comunicación premiada, titulada 'Impacto de la integración temprana de metadatos clínicos en modelos de aprendizaje profundo para el diagnóstico del melanoma in situ frente al invasivo', demuestra "cómo la combinación inteligente de imágenes dermatoscópicas y datos clínicos mejora significativamente la capacidad de los algoritmos para diferenciar melanomas invasivos de lesiones en estadios iniciales".

El trabajo ha sido presentado por la doctora Rocío Bueno Molina, dermatóloga del Hospital Universitario Virgen del Rocío, junto a investigadores del propio centro y del Departamento de Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Sevilla.

Los resultados muestran que los modelos multimodales, capaces de integrar simultáneamente imágenes y variables clínicas, superan de forma significativa a los sistemas basados exclusivamente en imágenes, mejorando parámetros diagnósticos clave como la sensibilidad, la exactitud global y el área bajo la curva ROC.

El proyecto se enmarca dentro de una línea estratégica de investigación en inteligencia artificial aplicada a la dermatología que dirige el doctor José Juan Pereyra Rodríguez en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Esta línea de trabajo, desarrollada en colaboración con la Universidad de Sevilla, se ha consolidado durante los últimos años como una de las más productivas y reconocidas en el ámbito nacional.

Fruto de esta actividad investigadora, el grupo ha generado ya tres tesis doctorales, ha publicado más de diez artículos científicos en revistas internacionales de alto impacto y ha obtenido financiación competitiva en convocatorias nacionales para el desarrollo de nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial destinadas a mejorar el diagnóstico y pronóstico del cáncer de piel.

Entre sus contribuciones más destacadas figura el desarrollo de modelos capaces de predecir características pronósticas del melanoma antes de la cirugía, una línea que ya obtuvo importantes reconocimientos científicos en años anteriores y que continúa evolucionando hacia sistemas multimodales cada vez más precisos.