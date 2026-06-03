El Virgen del Rocío de Sevilla reivindica la cultura de la donación en un homenaje a donantes, familias y profesionales

Profesionales en el Día de la Donación en el Virgen del Rocío de Sevilla - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla ha celebrado este miércoles, como cada primer miércoles de junio, junto con los hospitales de las provincias de Sevilla y Huelva, el Día Nacional del Donante de Órganos y Tejidos, una jornada que "rinde homenaje a los donantes, a sus familias y a todas las personas e instituciones que hacen posible que la vida continúe".

Según ha detallado la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias en una nota de prensa, en esta edición de 2026 la Coordinación Sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva ha celebrado la jornada bajo el lema 'Abraza y quédate', inspirado en la Plaza de España de y coincidiendo además con el 150 aniversario del nacimiento de Aníbal González.

La jornada comenzó con la tradicional ofrenda floral en el Monumento a los Donantes de Órganos y Tejidos y continuó en el Aula Magna del Edificio de Gobierno con el acto central de homenaje y entrega de premios, que alcanzó su XXVII edición.

La mesa inaugural estuvo integrada por la directora gerente del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR), Nieves Romero; la directora médica, Elisa Cordero; la subdirectora de Enfermería, Aurora Aranda; y la coordinadora sectorial de Trasplantes de Sevilla y Huelva, Manuela Cid.

La conducción del acto corrió a cargo de Antonio Garrido, José Luis Penella, 'Blis', e Isidro Polvillo que componen 'El Palermasso', que aportaron al homenaje una mirada cercana, luminosa y profundamente sevillana.

Además, participó el compositor sevillano Alejandro Blanco Hernández, acompañado por músicos de la Agrupación Musical Virgen de los Reyes, que interpretaron los temas 'Vida' y 'Esperanza de María'.

En este marco, el Ayuntamiento de Sevilla ha recibido el nombramiento de Coordinador Honorífico de Trasplantes de Sevilla y Huelva 2026, en reconocimiento a su "cercanía institucional y su colaboración en la promoción de los valores de solidaridad, generosidad y cohesión social que inspiran la donación de órganos y tejidos".

La Coordinación Sectorial de Trasplantes otorgó su Premio Sanitario 2026 al equipo de Enfermería de la Organización Nacional de Trasplantes, en reconocimiento a su excelente labor, su compromiso constante y su relevante contribución al desarrollo de la donación y el trasplante en nuestro país. Por su parte, el Premio No Sanitario 2026 recayó en Manu Sánchez, como reconocimiento a su compromiso con la sanidad andaluza, a su defensa de nuestra cultura y de nuestro acento, y a su forma cercana y luminosa de contribuir a una sociedad más generosa y esperanzada.

Junto a estos reconocimientos principales, el programa incluyó además los tradicionales galardones promovidos por las asociaciones de pacientes trasplantados y entidades colaboradoras, que distinguieron a profesionales, instituciones y colectivos por su compromiso con la donación y el trasplante.

En esta ocasión, entre los premiados se encuentran el alcalde de Carmona, Juan Manuel Ávila; el Equipo de Fisiopatología Cardiovascular del IBIS; la Hermandad de San Gonzalo; la Unidad Coronaria del Hospital Universitario Virgen Macarena; el Equipo de Enfermería del 061; y la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Virgen del Rocío, entre otros reconocimientos.