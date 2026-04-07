Albares celebra los países árabes aplaudan el 'no a la guerra' de Sánchez y el PP recalca que sus socios están en la UE

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Esta tarde el Senado aborda, entre otros temas, Mercosur, el ca - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha presumido este martes de que sus homólogos árabes coincidan en que España está salvando "la dignidad de Europa" con su posición a la guerra en Oriente Próximo y el PP, a través de su senador José Antonio Monago, le ha afeado que lleve adelante un "sucedáneo" de política exterior y le ha recordado que los socios del país están en Europa.

Durante la sesión de control en el Senado, Monago ha cargado contra el jefe la diplomacia española por su política "sin estrategia, sin coherencia y sin credibilidad" al frente de Exteriores y que, a su juicio, responde más a la "debilidad" del presidente, Pedro Sánchez, que a los intereses de los españoles.

"España hoy tiene problemas donde antes tenía aliados, tiene dudas donde antes tenía confianza y tiene aislamiento donde antes tenía influencia, y lo estamos viendo con toda claridad en Oriente Medio", ha denunciado.

En concreto, el senador 'popular' ha criticado que España haya rechazado acudir a las reuniones impulsadas por Reino Unido con decenas de países para reabrir el estrecho de Ormuz cuando "ahí están nuestros aliados". "Si no nos han invitado, señor ministro, es que somos irrelevantes; y si nos invitaron y no hemos ido, es que ustedes son unos inconscientes y, además, unos irresponsables", ha llegado a decir.

En su turno, el ministro ha recordado que en este momento subrayado que en un día en el que "el mundo entero contiene la respiración ante el vencimiento de un ultimátum que puede llevar a una escalada militar como no se ha visto desde la Segunda Guerra Mundial", el Gobierno no sólo protege los intereses de los españoles --como demuestra el escudo de 5.000 millones de euros para que las consecuencias de esta guerra--, sino también "los valores de los españoles", que son el respeto al derecho internacional y el deseo de paz.

EL GOBIERNO ESTÁ POR LA DESESCALADA Y LA NEGOCIACIÓN

Además, ha querido dejar claro que Reino Unido sí le invitó a la reunión en Londres, al igual que al resto de encuentros, pero ha apuntado que decidió no acudir porque España no va a hacer "nada que escale esta guerra".

"Nosotros estamos en la negociación y, mire, nunca España ha tenido una política exterior que ha sido tan aplaudida por el mundo entero", ha enfatizado Albares, poniendo de relieve que sus homólogos árabes "dicen muy claramente que España está salvando la dignidad de Europa".

Después, en los pasillos del Senado han vuelto a hacer un llamamiento para que todas las partes "cojan la mano que están tendiendo" los países que negocian el fin de las hostilidades encabezados por Pakistán. "Así se lo he trasladado a los ministros de Asuntos Exteriores de Egipto, de Qatar y de Turquía", ha indicado, recalcando que "hay que dar toda la oportunidad posible" a esas conversaciones.

En su respuesta a Monago a remarcado, más allá de la situación en Oriente Próximo, que España tiene unas relaciones de amistad con Marruecos "únicas" en nuestra historia, ha conseguido que Argelia garantice el incremento del suministro al gas, ha logrado un tratado sobre Gibraltar y ha alcanzado el primer tratado de amistad y cooperación con Francia.

Pero el senador del PP y expresidente extremeño ha insistido en que España no lidera en la UE, sino que más bien están generando "desconfianza" en los aliados, al tiempo que ha recalcado que "influir no es desmarcarse y no es hacer política interior con la política exterior", sino es "estar en la mesa, es ser fiable y es ser previsible".

Sin embargo, ha lamentado que España en la actualidad "pesa menos, influye menos y cuenta mucho menos" porque el Gobierno ha conseguido estar "dentro de todas las estructuras, pero fuera de todas las decisiones".

"Gibraltar se decide en Bruselas, Bruselas se enfada con nuestras regularizaciones, Sánchez es un meme en los misiles de los iraníes y nos aplauden hasta los terroristas de Oriente Medio", ha enumerado Monago, quien ha concluido preguntando al Gobierno si la defensa del interés general de los españoles se traduce en "ir acompañados de Maduros, Hamás Hezbolás y especies varias".

LOS ESPAÑOLES NO ESTÁN "EN EL RINCÓN DE LA HISTORIA"

Ante estas acusaciones, Albares ha replicado interrogando a su vez al PP sobre cuándo va a condenar la guerra "ilegal" que está teniendo lugar en Oriente Próximo y la situación "inadmisible" en Líbano, o cuándo va a tener una palabra de "humanidad" para los gazatíes.

Y, a renglón seguido, se ha jactado del papel que juega España en materia de política exterior asegurando que "los españoles están muy satisfechos de este Gobierno en este momento" entre otras cosas porque "saben muy bien" que, si el PP gobernare el país, España estaría "en el rincón de la historia: con la ilegalidad y a favor de la guerra como lo estuvimos en Irak".