El alcalde de Los Barrios (Cádiz) muestra su "inquietud" ante el Brexit y espera que al final haya un buen acuerdo

LOS BARRIOS (CÁDIZ), 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Barrios (Cádiz), Miguel Alconchel, ha expresado su "preocupación" ante la situación generada por el Brexit y la falta de acuerdo aún con Reino Unido para la normalización de las relaciones con Gibraltar.

En una nota, Alconchel ha recordado que el municipio podría ser uno de los grandes damnificados si dicho acuerdo no llega y ha advertido de que las consecuencias del Brexit para la comarca, y en particular para Los Barrios, pueden ser muy negativas si no se cierra un pacto satisfactorio para todas las partes.

"No hay que olvidar que un porcentaje notable de la facturación de las empresas de nuestro parque empresarial de Palmones depende de la población de Gibraltar, porque nos hemos convertido en uno de sus principales proveedores de bienes y mercancías", ha recalcado el alcalde barreño.

Asimismo, ha recordado "el terrible impacto que ya ha tenido en la economía local y comarcal la situación generada por la pandemia de Covid-19" y ha resaltado que "un mal acuerdo sobre Gibraltar podría ser todavía más duro, provocando cierre de empresas y despidos, si no se pone remedio".

No obstante, Alconchel ha afirmado que "se debe confiar en la ministra de Asuntos Exteriores, González Laya, y en el trabajo que está realizando". "Estoy convencido que está defendiendo los intereses del Campo de Gibraltar y los campogibraltareños, así que esperamos que las negociaciones lleguen finalmente a buen puerto", ha manifestado el alcalde, que ha reclamado "las inversiones que la comarca precisa y cuya ausencia viene lastrando desde hace mucho el desarrollo, el crecimiento y el bienestar en esta zona".