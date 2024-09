Almunia ve "un problema" que se retrase la tramitación del techo de gasto: "Daña a todo el mundo, Gobierno y oposición"

El excomisario de Economía de la Unión Europea y exvicepresidente de la Unión Europea, Joaquín Almunia, ofrece declaraciones a los medios durante el encuentro de Diálogos para el Desarrollo, en el Hotel Only You, a 24 de septiembre de 2024, en Valencia, C

El excomisario de Economía de la Unión Europea y exvicepresidente de la Unión Europea, Joaquín Almunia, ofrece declaraciones a los medios durante el encuentro de Diálogos para el Desarrollo, en el Hotel Only You, a 24 de septiembre de 2024, en Valencia

Pide "sentido de Estado" al PP: "No puede desentenderse de las necesidades de España por el hecho de que no les guste Pedro Sánchez"



El excomisario de Economía de la Unión Europea, exvicepresidente de la Unión Europea, exministro y ex secretario general del PSOE Joaquín Almunia ha considerado "un problema" que el Gobierno haya retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante y ha advertido de que esta situación "daña a todo el mundo, a los que están en el Gobierno y --también-- a los que están en la oposición".

En declaraciones a Europa Press antes de participar este martes en Valencia en el encuentro de Diálogos para el Desarrollo, junto al exalcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro ha lamentado que no exista una mayoría en el Parlamento para sacar adelante la senda de estabilidad presupuestaria. "Me preocupa mucho que no sea capaz de tomar decisiones que afectan al conjunto del país", ha reconocido.

Ante esta situación, ha deslizado que en "algún momento habrá que volver a ser capaz de llevar a cabo" los objetivos de estabilidad con "los ajustes que sean necesarios" para que sean aprobados por el Parlamento. "Porque si no, no tenemos presupuestos y la falta de presupuestos daña a todo el mundo", ha advertido, al tiempo que ha subrayado que España "necesita presupuestos para financiar políticas, inversiones, modernización y muchas cosas que sin presupuestos no se pueden hacer".

Por otro lado, sobre el acuerdo entre el PSC y ERC en Cataluña, ha recalcado que este pacto se alcanza "para la investidura de Salvador Illa" y para garantizar así "en la medida de lo posible la estabilidad parlamentaria" en esta comunidad, aunque ha admitido que este pacto "lógicamente compromete al conjunto de las comunidades autónomas", por lo que ha considerado "lógico" que tenga "que pasar por el Parlamento".

No obstante, ha rechazado "decir ahora qué va a pasar" con el acuerdo --"es muy complicado"-- y ha pedido esperar "a ver en qué se traduce en los textos legales", para después "ver si hay mayoría parlamentaria, cosa que no es fácil".

En este punto, ha argumentado que, si el acuerdo con ERC es "bueno para España", lo "lógico" es que los "partidos responsables se pongan de acuerdo, hagan un esfuerzo y lo voten", aunque ha reconocido que no es "fácil". "Pero, en todo caso, hay que debatirlo", ha subrayado.

Almunia ha incidido en que no se trata de una cuestión "nominalista", sino "de fondo": "Es un tema de ver cómo el Estado de las autonomías garantiza a los españoles, a través de las comunidades autónomas, suficiencia en la financiación y solidaridad para reducir los desequilibrios territoriales para que todos los españoles, vivan donde vivan, reciban un nivel equivalente de servicios públicos en cantidad y en calidad. Es un problema de cómo se definen en ese marco general las peculiaridades y singularidades que no solo las tiene Cataluña".

Además, el exministro y también exsecretario general del PSOE ha reflexionado con que España es "un país unido y diverso a la vez" y ha apuntado que precisamente "la diversidad a veces tiene consecuencias en los presupuestos autonómicos", por lo que ha pedido "tener presente esa diversidad" y "no considerar que alguien que reclama su propia diversidad es un mal español".

"Es simplemente un español que ve las cosas con prioridades que no son exactamente iguales a las de otros muchos porque las comunidades autónomas y España en general es muy diferente en un lugar y en otro", ha expuesto.

ADVIERTE AL PP: "NO PUEDE DESENTENDERSE"

Sobre la postura del PP y de algunos de sus 'barones' territoriales de llegar incluso a manifestarse en contra del acuerdo con Cataluña, Almunia ha celebrado que le parece "muy bien" esta posición porque "a sus antecesores políticos hace 60 años y a los que estábamos en contra de la dictadura no nos dejaban manifestarnos". "Sé que hay algunos miembros del PP a los que les gusta salir a la calle", ha subrayado.

En cualquier caso, ha pedido a los dirigentes 'populares' que se manifiesten "cuando quieran, donde quieran y como quieran", a la vez que les ha reclamado "visión de Estado". "El PP no puede prescindir de ella y no puede desentenderse de las necesidades del conjunto de España por el hecho de que no les guste Pedro Sánchez", ha zanjado.

