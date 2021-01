Andrés (CCOO) cree que CyL tiene que estar "en la cresta de la ola" y aprovechar la "gran oportunidad" de la UE

VALLADOLID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, considera que entre las cosas más urgentes para 2021, además de la contención de la COVID con la vacunación, está la necesidad de que la Comunidad esté "en la cresta de la ola" con la oportunidad que ofrecerán los fondos de la Unión Europea para cambiar el modelo productivo.

Vicente Andrés, en declaraciones a Europa Press, considera que la la oportunidad que no tuvo el anterior presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, la tiene ahora el actual, Alfonso Fernández Mañueco, para cambiar el modelo productivo y cree que es "donde tiene que volcar esfuerzos el Gobierno autonómico".

El líder de CCOO considera que Castilla y León tiene muchísima potencialidad en términos energéticos, ya que lo tuvo con el carbón en el siglo XX y ahora es líder en energía renovable. "Somos una potencia, ahí hay que avanzar, liderar, invertir, porque tenemos aire, agua, sol, muchas posibilidades de mejorar", ha asegurado.

Pero además ha sumado a esto el sector de la automoción y su relación con la movilidad, que es algo "más amplio" que el ensamblaje de los coches, de forma que se pueden aprovechar sinergias porque se tienen componentes, baterías, ensamblaje, y se cuenta con el sector agroalimentario y todo lo que tiene que ver con la economía verde porque se cuenta con masa forestal.

Todas estas ventajas, a su juicio, ayudan en lo que considera una "gran oportunidad" con lo que Europa va a hacer. "Los fondos parece que están pensados para Castilla y León, para la gran oportunidad, aunque haya desventajas con respecto a otros", ha agregado.

Por ello, considera que el Gobierno tenía que centrarse en este año en cambiar "lo estructural", que se cambia "con los fondos europeos y el compromiso y la implicación empresarial", por ello cree que tiene que haber un acuerdo para el futuro y la reestructuración, llevar a cabo un cambio estructural.

MOMENTO HISTÓRICO

Así, con estos fondos europeos, a los que se sumarán los de la PAC y otros ya existentes, los de Castilla y León y el capital es la oportunidad que se va a tener, por lo que ve que "es el momento histórico" para la Comunidad.

"Y no valen mayorías parlamentarias, amor entre los socios de gobierno o las encuestas que me dan como ganador, hay que hacer por esta región, es el momento, que se centre en lo estructural, este tren a lo mejor no pasa hasta después de mucho tiempo", ha advertido Vicente Andrés, quien ha apuntado que se tienen muchas fortalezas y potencialidades, que es en lo que hay que centrarse.

En este marco, ha reconocido que Castilla y León no es "precisamente vanguardista" en España y va a la cola del conjunto del país y cree que aunque gobierno el mismo partido después de 35 años no significa que haya que hacer las mismas políticas porque se ha demostrado que no valen para la Comunidad como demuestran datos "elocuentes" como la pérdida de población y las proyecciones que hay.

Por eso, considera que las políticas deben "cambiar radicalmente" y que Fernández Mañueco no sólo debe "conformarse" para "aguantar" dos legislaturas y tener un "cuadro" en la Sala de Mapas --en el edificio de la Presidencia de la Junta--, sino que "tiene la obligación con Castilla y León" y cree que es "el momento de grandes cambios" que, ha insistido, no tuvo Herrera.

Así, cree que tiene que dejarse de "dogmas políticos de su partido" y hacer "política para Castilla y León y hacer grandes cambios" ante una tendencia que "es mala" y además en una situación en la que se paga una deuda de 1.400 millones "todos los años" para "políticas que llevan a la debacle".

"Mañueco tiene el deber histórico de tomar medidas disruptivas, no puede pasar aquí como primer presidente del Gobierno de coalición con dificultad, con el vicepresidente, sino pasar a la historia por medidas que cambien la Comunidad porque las anteriores políticas no valían", ha añadido.

IMPLICACIÓN EMPRESARIAL

Asimismo, cree que tiene que exigir al mundo empresarial una "implicación" porque "eso de que los empresarios digan que primero lleguen los fondos públicos y, luego ya tal, no vale". "Los patriotas estos que tienen pasta que inviertan, se comprometan y den la vuelta al calcetín de Castilla y León, la tendencia se cambia con dinero público pero también con el privado, que hay mucho ahorro en Castilla y León, somos de los más ahorradores, no los trabajadores con salarios pequeños, hay capital aquí", ha añadido.

Vicente Andrés ha aseverado que "lo que hay que hacer es proyectar esta Comunidad y el Gobierno no lo está haciendo" y ha criticado que ahora con los fondos europeos se haya "montado una oficina de coordinación" donde la gente que quiere va y han presentado más de 400 proyectos, "que sabrán ellos", pero no se fomenta el Diálogo Social y cree que "no se están haciendo bien las cosas".

El líder de Comisiones en Castilla y León ha incidido en que, a su juicio la pandemia, lejos de parar los cambios, ha acelerado aquellos en los que el mundo estaba inmerso como los tecnológicos, de mentalidad en cuanto al medio ambiente, el avance hacia la industria 4.0, la digitalización, etcétera.

"El COVID lo que ha hecho ha sido acelerar de forma importantísima todo ese proceso que a lo mejor tardaría una década en términos normales, esto en un año lo ha acelerado absolutamente todo", ha explicado Andrés, quien ha señalado que también ha provocado cambios en la forma de afrontar la crisis, "con políticas keynesianas, con endeudamiento, a sacar fondos de estímulo no para resistir la crisis sino para cambiar el modelo productivo" y se contemplan otros factores como la ecología, la digitalización o la igualdad.

Por ello, cree que se está "en un año decisivo para acelerar los cambios de la Humanidad y por lo tanto eso está siendo un cambio radical" que ya se había iniciado, pero que ha sufrido un "acelerón" para "bien" porque se ha desembocado en acuerdos para reducir el efecto invernadero, hay ayudas para los ERTE o se ponen las cosas en su sitio en relación a la democracia "con el colofón, la guinda, de que Trump, el principal evolucionista, negacionista, pseudofascista se cae del país más poderoso del mundo".

Frente a todo ello, que son "alicientes", cree que en paralelo hay otras cosas "en negativo" como el hecho de que no se acaban de corregir desigualdades entre hombres y mujeres, "aunque se avanza pero no de forma clara", o el "eterno problema" entre el Norte y el Sur, el Tercer Mundo, que a pesar de que hay un movimiento de solidaridad "importante" y los países compran más vacunas de las que necesitan y las ceden sigue faltando "equilibrio".